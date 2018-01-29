قتلى وجرحى في هجوم على أكاديمية عسكرية أفغانية في كابل

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته بشأن هجوم استهدف خلاله خمسة متشددين على الأقل الأكاديمية العسكرية الأفغانية في العاصمة كابل، وقتلوا خمسة جنود على الأقل وأصابوا آخرين بجروح.

ووقع الهجوم بعد يومين من تفجير سيارة إسعاف في وسط المدينة، مما أسفر عن مقتل ما يربو على 100 شخص، وبعد ما يزيد على أسبوع من هجوم على فندق إنتركونتيننتال أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا، وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجومين.

وقال مسؤولون بوزارة الدفاع إن المتشددين هاجموا الموقع قرب أكاديمية المارشال فهيم العسكرية الحصينة قبل الفجر مباشرة.

وفي وقت سابق قال شاهد عيان من سكان كابل إن الانفجارات بدأت في حوالي الساعة الخامسة صباحا واستمرت حوالي ساعة من الزمن.

ويأتي التصعيد في العمليات الهجومية الأخيرة في أفغانستان، لتزيد من الضغط على الرئيس الأفغاني أشرف غاني وحلفائه الأمريكيين، الذين أعربوا عن ثقة متزايدة في أن استراتيجية عسكرية أكثر قوة نجحت في ردع عناصر طالبان، وإخراجهم من معظم مراكز المحافظات الأفغانية.

وقد زادت الولايات المتحدة من شن الغارات الجوية ضد مقاتلي طالبان ومجموعات أخرى، كما زادت من مساعداتها العسكرية إلى قوات الأمن الأفغانية، بهدف إجبار طالبان على الجلوس حول طاولة المفاوضات. وتنفي حركة طالبان أنه تم اضعافها.