تخفيضات أسعار شكولوتة "نوتيلا" تثير امتعاض الحكومة الفرنسية

أثارت نسبة الحسم العالية على سعر شكولاتة "نوتيلا" في فرنسا والتي بلغت نحو ثلاثة أربعاع سعر المبيع، أثارت إقبالاً واسعاً من قبل المستهلكين وعشّاق الشوكولاتة، كما أحدثت ردود فعل لدى الحكومة التي لم يرق لها نسبة التخفيض العالية.