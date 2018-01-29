زوجة ترامب تطير على متن طائرات عسكرية لـ21 مرة في3 أشهر بتكلفة 675 ألف دولار

استخدمت ميلانيا ترامب طائرات القوات الجوية في رحلاتها بين نيويويورك وفلوريدا ووشانطن، باعتبار أنها كانت تعيش في نيويورك بعد تنصيب زوجها دونالد ترامب، ليتسنى لها متابعة دراسة ابنه بارون لإنهاء الصف الخامس.

وحينما كانت السيدة الأمريكية الأولى تعيش في برج ترامب في مانهاتن، قامت طائرات سلاح الجو بالتحليق لأكثر من 19 نحو مطار "لاغوارديا" في نيويورك وتسع رحلات إلى كانت مطار "بالم بيتش" الدولي في فلوريدا، وفقا للسجلات العسكرية التي اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال.

الجدير بالذكر أن الرئيس ترامب كان وجهّ انتقادات للرئيس السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل بشأن السفر، ففي عام 2012، انتقد ترامب عدة مرات رحلة التزلج التي قامت بها ميشيل أوباما إلى كولورادو والتي بلغت تكلفتها أكثر من ثمانين ألف دولار، توزع تلك المبالغ عن الحماية والإقامة وتأجير السيارات والمواد الغذائية، وذلك وفقاً لمصادرة حقوقية.

ورفضت المتحدثة باسم القوات الجوية إريكا أ. ييبسن التعليق بشأن الرحلات التي قامت بها زوجة ترامب. وقالت المتحدثة: إن "القوات الجوية تعمل بجد لضمان ان تكون بمثابة مضيف جيد لمالكي الضرائب بينما تفي بمتطلبات كل مهمة يتم الإيعاز بها بغض النظر عن مكان تنفيذ المهمة وماهيتها".