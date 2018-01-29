مظاهرة وإضراب عام لموظفي "أونروا" في غزة تنديداً بقرار ترامب تخفيض المساعدات للوكالة

شارك الآلاف من العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في مسيرة جابت شوارع مدينة غزة تنديداً بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقليص المساعدات التي تقدمها بلاده للوكالة، وتأتي المسيرة ضمن خطوات احتجاجية تم إقرارها وشملت الإضراب الشامل في جميع مرافق الوكالة ليوم واحد.
ونفذ الإضراب عن العمل ليوم واحد 13 ألف موظف في الأونروا، بقطاع غزة حيث أغلقت المدارس والعيادات ومراكز توزيع المواد الغذائية.
وتحدث رئیس نقابة موظفي الأونروا، عمیر المشعل، وأكد على أن الأونروا هي واحدة من مؤسسات منظمة الأمم المتحدة، معرباً عن تقديره للدور الذي تضطلع به المنظمة الدولية.
والأونروا التي تأسست عام 1949 تقدم المساعدات لقسم كبير من الخمسة ملايين فلسطيني المسجلين لاجئين في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا.
وكانت واشنطن قد أعلنت تجميدا حتى إشعار آخر لدفع 65 مليون دولار للأونروا من أصل 125 مليون دولار تشكل الدفعة الأولى في مساهمتها المالية.
يشار إلى أن مصادر في "الأونروا" سرّبت في الآونة الأخيرة معلومات تؤكد أن الإدارة الأميركية اشترطت على الوكالة إحداث تغيير في المناهج الدراسية والتزام الحيادية، وذلك لضمان استمرار الدعم الأميركي للأونروا، الذي سيتم حصره في إقليمي الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، بدون سورية ولبنان، من مناطق عملياتها الخمس.