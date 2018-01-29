الوليد بن طلال يباشر عمله في "المملكة القابضة" بعد يومين من إطلاق سراحه

تداولت وسائل الإعلام شريطا مصورا يظهر لحظة وصول الأمير الوليد بن طلال، الإثنين، إلى مقر شركته "المملكة القابضة" في برج المملكة بالرياض، وذلك بعد يومين على إطلاق سراحه من فندق "ريتز كارلتون"، في إطار تسوية لم تُعلن بنودها.
وحظي الملياردير بموكب مهيب نقله إلى مقر عمله، وسط تصفيق الموظفين الذين وقفوا لاستقباله. وأكدت وسائل إعلام سعودية أن الأمير وصل إلى شركته من أجل مباشرة عمله.
فيديو: الوليد بن طلال في جولة داخل مقر احتجازه بالريتز كارلتون الرياض
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وكشفت مجلة فوربس الأميركية الإثنين نقلا عن مصدر مطلع أن اتفاق التسوية الذي أبرمه الوليد بن طلال مع سلطات بلاده ينص على تنازله عن كل أصوله تقريبا، وأنَّ شخصا تختاره الحكومة السعودية سيصحبه في حال سفره خارج المملكة.