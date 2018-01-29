الوليد بن طلال يباشر عمله في "المملكة القابضة" بعد يومين من إطلاق سراحه

تداولت وسائل الإعلام شريطا مصورا يظهر لحظة وصول الأمير الوليد بن طلال، الإثنين، إلى مقر شركته "المملكة القابضة" في الرياض، وذلك بعد يومين على إطلاق سراحه من فندق "ريتز كارلتون"، في إطار تسوية مع السلطات السعودية لم تُعلن بنودها.