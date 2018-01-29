رئيس وزراء التشيك سيواصل محادثات تشكيل حكومة جديدة

قال رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش يوم الاثنين إنه سيواصل المحادثات مع ثلاثة أحزاب ربما تدعم حكومته الجديدة وذلك بعد فوز الرئيس ميلوس زيمان بفترة جديدة مما منح بابيش المزيد من الوقت للتفاوض.ويحاول بابيش تشكيل حكومة منذ فوزه الساحق في انتخابات أجريت في شهر أكتوبر تشرين الأول لكنه أخفق في الحصول على دعم برلماني لحكومة أقلية هذا الشهر فيما يواجه مزاعم باختلاس أموال إعانات. وينفي رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفة.