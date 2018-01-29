قال رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش يوم الاثنين إنه سيواصل المحادثات مع ثلاثة أحزاب ربما تدعم حكومته الجديدة وذلك بعد فوز الرئيس ميلوس زيمان بفترة جديدة مما منح بابيش المزيد من الوقت للتفاوض.ويحاول بابيش تشكيل حكومة منذ فوزه الساحق في انتخابات أجريت في شهر أكتوبر تشرين الأول لكنه أخفق في الحصول على دعم برلماني لحكومة أقلية هذا الشهر فيما يواجه مزاعم باختلاس أموال إعانات. وينفي رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفة.
رئيس وزراء التشيك سيواصل محادثات تشكيل حكومة جديدة
قال رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش يوم الاثنين إنه سيواصل المحادثات مع ثلاثة أحزاب ربما تدعم حكومته الجديدة وذلك بعد فوز الرئيس ميلوس زيمان بفترة جديدة مما منح بابيش المزيد من الوقت للتفاوض.
رئيس وزراء التشيك سيواصل محادثات تشكيل حكومة جديدة
Point of view
هناك فروق طفيفة بين السيد زيمان والسيد بابيش، السيد بابيش ليس معاديا لأروبا، كما هو حال السيد زيمان، والآن نحن نعلم أن هذه الاجتماعات في بروكسل لا يقدم السياسيون في تصريحاتهم سوى النزر القليل مقارنة بما يريد السيد يونكر سماعه.جين-مايكل ديويل
جين-مايكل ديويل،جامعة ببروكسل الحرة
"هناك فروق طفيفة بين السيد زيمان والسيد بابيش، السيد بابيش ليس معاديا لأروبا، كما هو حال السيد زيمان، والآن نحن نعلم أن هذه الاجتماعات في بروكسل لا يقدم السياسيون في تصريحاتهم سوى النزر القليل مقارنة بما يريد السيد يونكر سماعه.
وقال الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الحرية والديمقراطية المنتمي لأقصى اليمين والمناهض للاتحاد الأوروبي والشيوعيون إنهم قد ينضمون إلى ائتلاف مع حزب "نعم" الذي ينتمي إليه بابيش أو يدعمون الحكومة دون أن ينضموا إليها.
جين-مايكل ديويل،جامعة بروكسل الحرة
"سوف لن تفعل سياسة الهجرة الانتقائية، وفقا لنتائج الانتخابات في كل بلد. يجب على جمهورية التشيك تلبية عدد من الطلبات، وأنا لا أعتقد أنه سيتغير الوضع بين عشية وضحاها.
وقال بابيش لصحيفة برافو في مقابلة نشرت يوم الاثنين "سنواصل المفاوضات (مع هذه الأحزاب الثلاثة). وفي حالة الحزب الاشتراكي الديمقراطي فقط فإننا سننتظر مؤتمره في فبراير حتى نعرف من يمثل الحزب بالفعل".ويصر بابيش على أن تتبع حكومته نهجا مواليا للاتحاد الأوروبي ولا ترضخ لمطالب بإجراء استفتاء على خروج التشيك من التكتل مثلما فعلت بريطانيا في 2016.