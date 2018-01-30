بالفيديو: فلسطينيون يطردون مسؤولاً أميركياً بالقوة

قاطع متظاهرون فلسطينيّون اليوم، الثلاثاء، في محافظة بيت لحم في الضفة الغربية اجتماعاً لأحد المسؤولين الأميركيين مع مسؤولين مستقلين من غرفة التجارة والصناعة الفلسطينية.
وقال أحد المتظاهرين متوجّها إلى المسؤول الأميركي "الشعب الفلسطيني غاضب من السياسات الأميركية". وعندما همّ المسؤول الأميركي، الذي لم يتم تحديد هويّته، بالخروج من غرفة التجارة والصناعة حاول أحد المسؤولين الفلسطينيين الاعتذار منه، فراح أحد الشباب المتظاهرين يقول "لا لسنا آسفين. عليك أنت أن تعتذر. لا لسنا آسفين (لما قمنا به). كذلك رمى المتظاهرون الطماطم على سيارة المسؤول وحملوا لافتات عن القدس وأخرى مناوئة للولايات المتحدة الأميركية وتساوي بين الصهيونية والنازية والفاشية.
ورفض مسؤول في القنصلية الأميركية في القدس التعليق على الحادثة أو إعطاء هوية المسؤول الأميركي ولكنه أعلن أن القنصلية ستصدر بياناً رسمياً في وقت لاحق.