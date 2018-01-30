الأمير وليم وزوجته يلهوان على الجليد في السويد
افتتح الأمير وليام وودوقة كامبريدح كايت الثلاثاء جولة تستمر لأربعة أيام في السويد والنرويج بحضورهما مباراة لرياضة "باندي" الشتوية في العاصمة السويدية ستوكهولم.
وشارك الزوجان الملكيان اللاعبين بمتعة هذه الرياضية الشعبية من خلال توجيه بضع ضربات إلى الشبكة دون أن يرتديا حذاء التزلج الخاص بالسطوح الجليدية.
يشار إلى أن دوقة كامبريدج تحمل بطفلها الثالث ولابد لها من تجنب أي حركات خطيرة.
وتمارس رياضة "باندي" على أرضية من الجليد، حيث يستعمل اللاعبون عصاوات لتوجيه كرة صغيرة نحو الهدف. وتشبه هذه اللعبة هوكي الجليد، لكنها تمارس في الهواء الطلق.