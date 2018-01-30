الأمير وليم وزوجته يلهوان على الجليد في السويد

"إن إدارتنا غير مستعدة لتقديم أي تعليق بشأن التسريبات الخاصة بالتقرير المنشور داخل الدوائر الحكومية البريطانية، والذي يقضي أن بريطانيا ستعرف حالة ركود اقتصادي،معتبرة بعد إجراءات الطلاق من الاتحاد الأوروبي مضيفا ان الأمور الداخية، لا يجري التعليق بشأنها خارج الإطار المنصوص عليه."

متحدث باسم الحكومة البريطانية في تصريح حصري ليورنيوز