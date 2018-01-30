منحت المفوضية الاوروبية يوم الثلاثاء عشرة أيام إلى تسع دول من بينها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لتقديم لائحة بالإجراءات الجراءات الجديدة بشأن حماية تلوث الهواء.وحذرت من مغبة رفع دعوى قضائية إلى المحكمة الأوروبية. وقالت المفوضية الأوروبية " إن تلك الدول لها فرصة حتى نهاية الأسبوع المقبل لاستكمال ملفاتها قبل اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية .
الاتحاد الأوروبي يحذر الدول المتسببة في تلوث الهواء برفع دعاوى قضائية بشأنها
منحت المفوضية الاوروبية يوم الثلاثاء عشرة أيام إلى تسع دول من بينها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة لتقديم لائحة بالإجراءات الجراءات الجديدة بشأن حماية تلوث الهواء.وحذرت من مغبة رفع دعوى قضائية إلى المحكمة الأوروبية.
الاتحاد الأوروبي يحذر الدول المتسببة في تلوث الهواء برفع دعاوى قضائية بشأنها
Point of view
نعم سنقوم بذلك الإجراء، والشيء الوحيد الذي من شأنه أن يثني المفوضية من التوجه إلى المحكمة هي أن التدابير الموضوعة على الطاولة و الإجراءات التي تتبع في تلك البلدان ينبغي أن تنفذ التعيلمات منالمفوض الأوروبي لشؤون البيئة
ويقول كارمينو فيلا، المفوض الأوروبي لشؤون البيئة (وهو يجيب على السؤال عما إذا كانت المفوضية مستعدة لتقديم هذه القضية إلى العدالة لدفع الدول الأعضاء إلى العمل وفقها)
"نعم سنقوم بذلك الإجراء، والشيء الوحيد الذي من شأنه أن يثني المفوضية من التوجه إلى المحكمة هي أن التدابير الموضوعة على الطاولة و الإجراءات التي تتبع في تلك البلدان ينبغي أن تنفذ التعيلمات من دون أي تاخير.
وتقول المفوضية الأوروبية إنه على الرغم من التحذيرات المتكررة ولعدة أشهر وحتى عدة سنوات لبعض الدول، فإن هذه البلدان لم تحترم المعايير التي وضعها المشرعون الأوروبيون.
بنيامين ستيفان، غرينبيس
"لم يتخذ أي قرار على الإطلاق، على الأقل لم يتم إبلاغ أي شخص بالإجراء الذي يجري الحديث بشأنه، إنه يعبر عن خييبة أمل للمواطنين في جميع أنحاء أوروبا لأن البلدان المعنية لم يتم تنبيهها سوى في فترة تقل عن العام، ولست أدري ما هي تبعات الإشعار الأخير، فكنا نعتقد أن المفوضية الأوروبية ستكتفي بممارسة الضغط وينتهي الأمر.