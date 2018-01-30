"مذكرات أوسلو": وثائقي إسرائيلي يعرض قريباً على شبكة "أيش بي أو"

أعلنت شبكة التلفزيون الأميركية "أيش بي أو" عن شراء حقوق عرض الوثائقي "مذكرات أوسلو"، بعد أن تمّ عرضه لأول مرّة في الحادي والعشرين من الشهر الحالي في مهرجان "ساندانس" للسينما المستقلة، وهو المهرجان الذي يقام سنوياً في ولاية يوتاه في الولايات المتحدة الأميركية. وتعتزم "أيش بي أو" عرض الشريط لاحقاً هذا العام، وذلك بالتزامن مع مرور السنة الخامسة والعشرين على اتفاقيّة أوسلو.

وقال لوشي "إنه سعيد جداً لأن "أيش بي أو" طلبت شراء حقوق العمل، لأن ذلك سيسمح للملايين حول العالم برؤيته" مضيفاً "أنه على ثقة من أن الشريط سيقود إلى مفاوضات سلام نحن بأمس الحاجة إليها في هذه الأيام، حيث يبدو أن الطرفيْن استسلما في مهمّة البحث عن الحلّ".

ويعرض الوثائقي مواداً من الأرشيف لم تعرض قبل اليوم، ويظهر فيها مدرسان جامعيان إسرائيليان في مفاوضات مع ثلاثة عناصر من منظمة التحرير الفلسطينية، علماً أن الجزء الدرامي من العمل تمّ تصويره في العاصمة الأوكرانية كييف.

وبينما يرى الفلسطينيون في وجه مفاوضيهم صورة "الاحتلال"، يرى الإسرائيليون في الفلسطينيين صورة "الإرهاب". مع ذلك، يرغب الطرفان في البحث عن مخرج خصوصاً وأن الجميع كان شاهداً على فشل مفاوضات سابقة كثيرة. وقال معلّقون "إن النقاشات في هذا الجزء من الفيلم جيّدة لأنها مليئة بالفكر".

وأثار الفيلم جدالاً في الشرق الأوسط على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، خصوصاً فيما يتعلّق بعرض أرشيف المباحثات. ويقول مراقبون إنه "في ظل المستجدات الراهنة وفي ظلّ القرار الأميركي القاضي بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، قد يأتي عرض أرشيف مفاوضات أوسلو بنتائج سلبية أكثر منها إيجابية".