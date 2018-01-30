شاهد: أول مقهى في اليابان يعمل به روبوت لخدمة الزبائن
في العاصمة اليابانية يوجد مقهى من نوع خاص.
إنه مقهى "هن نا كافي" ويعني باليابانية المقهى الغريب، يستطيع الانسان الآلي المدعو سوير تقديم خمسة أكواب من القهرة في المرة الواحدة. ويحتاج تحضير كل كوب إلى 4 دقائق.
وإذا كانت المقاهي تحتاج في العادة إل خمسة موظفين لتشغيل الأجهزة وتقديم القهوة، فإن سوير في هذا المقهى يقوم بمفرده بعمل الخمسة كلهم ما يجعل سعر القهوة أقل من الأسعار المتداولة في المقاهي التي توظف البشر.
وتندرج هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية للحد من نقص اليد العاملة في المجتمع الياباني الذي يعاني من الشيخوخة ويفتقر إلى تجدد الأجيال بفعل نقص المواليد ما يطرح العديد من الأسئلة بخصوص مستقبل اليد العاملة.