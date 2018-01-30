تقرير:بسبب البريكسيت..اقتصاد بريطانيا سيعرف حالة ركود اقتصادي على مختلف الأصعدة

قال متحدث باسم الحكومة البريطانية، في تصريح حصري ليورنيوز، إن إدارته غير مستعدة لتقديم أي تعليق بشأن التسريبات الخاصة بالتقرير المنشور داخل الدوائر الحكومية البريطانية، والذي يقضي أن بريطانيا ستعرف حالة ركود اقتصادي،معتبرة بعد إجراءات الطلاق من الاتحاد الأوروبي مضيفا ان الأمور الداخية، لا يجري التعليق بشأنها خارج الإطار المنصوص عليه.

إن إدارتنا غير مستعدة لتقديم أي تعليق بشأن التسريبات الخاصة بالتقرير المنشور داخل الدوائر الحكومية البريطانية، والذي يقضي أن بريطانيا ستعرف حالة ركود اقتصادي،معتبرة بعد إجراءات الطلاق من الاتحاد الأوروبي مضيفا ان الأمور الداخية، لا يجري التعليق بشأنها خارج الإطار المنصوص عليه.

البريكسيت،سيترك المملكة المتحدة البريطانية في أسوأ أحوالها،ذلك ما أبانت عنه وثيقة مسربة وصادرة عن إدارة حكومية،تركز النظر على أن معدل النمو الاقتصادي سيعرف تباطؤا معتبرا غداة خروج من بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كيفكما كانت أشكال التسويات ما بين الاتحاد الأوروبي و المملكة المتحدة.

معظم البريطانيين يؤيدون إجراء استفتاء على الخروج أو البقاء في الاتحاد الأوروبي حال الإعلان عن الشروط النهائية للطلاق

ومن جانب آخر،أظهر استطلاع للرأي أجرته آي.سي.إم لصالح صحيفة الجارديان ونشر يوم الجمعة أن معظم البريطانيين يؤيدون إجراء استفتاء على الخروج أو البقاء في الاتحاد الأوروبي حال الإعلان عن الشروط النهائية للطلاق، لكن نتيجة استفتاء جديد سيكون من الصعب التنبؤ بها.

وفي حين أظهر استطلاع الجمعة أن 51 بالمئة من أولئك الذين يؤيدون إجراء استفتاء جديد سيصوتون لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، فإن استطلاعات كانت أظهرت أن عدد من يؤيدون البقاء في الاتحاد كان أكبر قبل الاستفتاء الذي أجري في 2016، ومع ذلك فإن نتيجته كانت موافقة مفاجئة على الخروج من الاتحاد.

تداعيات المرحلة الانتقالية

كما تواجه المرحلة الانتقالية بين لندن والاتحاد الأوروبي تحديات كبيرة إذ يتعين على بريطانيا الالتزام بقواعد السوق الموحدة والاتحاد الجمركي في المرحلة التي تلي خروجها من الاتحاد، إضافة الى عدد من الشروط والاستحقاقات التي أعلنها كبير مفاوضي الاتحاد ميشيل بارنييه.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية ليورونيوز، إنه يتعذر على الحكومة التعليق على أي معلومة تتعلق بشان داخلي للغاية. ويتحدث التقرير، عن ان المملكة المتحدة ستكون أسوا حالا كيفكما كانت صفقة الخروج و التسريات المنوطة بها والتي تم إبرامها مع بروكسل في ذلك المضمار.

هذا وحسب التقرير الذي جرى تسريبه،والذي يحمل عنوانا موسوما تحليل بشان البريكسيت،حيث يتضمن تحليلا عميقا للتاثيرات المحتملة لليسناريوهات،التي ستعقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.ووفقا للتقرير، وجد المحللون أن النمو الاقتصادي على مدى السنوات ال 15 المقبلة يمكن أن يكون أقل بنسبة 8٪ من التوقعات الحالية في حالة انعدام صفقة الخروج .

ماذا لو أبرم اتفاق بشأن التجارة الحرة والشاملة مع الاتحاد الأوروبي؟

إذا تمكنت المملكة المتحدة من إبرام اتفاق بشأن التجارة الحرة والشاملة مع الاتحاد الأوروبي، فإن النمو سيكون أقل بنسبة 5٪ في الفترة ذاتها.وفي أفضل السيناريوهات الثلاثة، حيث تبقى بريطانيا في السوق الموحدة من خلال العضوية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية،ففي هذه الحال فإن النمو لا يزال يتدحرج في انخفاض بنسبة 2٪ على المدى الطويل.

ماذا عن اتفاقية دفاعية لدى انسحاب بريطانيا من الاتحاد؟

وقد قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في تصريحات نشرتها صحيفة بيلد الألمانية يوم السبت إن بريطانيا تريد التوصل لاتفاق تجاري شامل مع الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى اتفاقية دفاعية لدى انسحابها من الاتحاد.وأضافت ماي أن حكومتها أنها تريد إبرام اتفاق تجاري يتجاوز اتفاق الاتحاد الأوروبي مع النرويج أو كندا وذلك ببساطة لأن بريطانيا تتفاوض من موقف مختلف عن موقفي الدولتين.وقالت ماي لصحيفة بيلد الواسعة الانتشار إن "الأمر لا يتعلق بعملية انتقاء."نريد التفاوض من أجل التوصل لاتفاق شامل للتجارة الحرة واتفاقية أمنية. إننا في موقف استهلالي مختلف عن كندا أو النرويج.

مصدر حكومي ليورونيوز:إن إدارته غير مستعدة لتقديم أي تعليق بشأن التسريبات الخاصة بالتقرير المنشور داخل الدوائر الحكومية البريطانية، والذي يقضي أن بريطانيا ستعرف حالة ركود اقتصادي،معتبرة بعد إجراءات الطلاق من الاتحاد الأوروبي مضيفا ان الأمور الداخية، لا يجري التعليق بشأنها خارج الإطار المنصوص عليه.

وردا على سؤال ليورونيوز بشأن النتائج المترتبة، قال المتحدث باسم الحكومة إن الحكومة "تقوم بحركة واسعة من التحليلات الجارية لدعم مفاوضات خروج الاتحاد الاوروبى و توفير الاستعدادات المستقبلية الممكنة.

هذا وأظهرت الوثيقة المسربة أن كل قطاع من قطاعات الاقتصاد تقريبا سوف يتأثر سلبا في جميع السيناريوهات، كما أن كل مناطق المملكة المتحدة ستعرف أحوالا سيئة، في حين أن مركز لندن كمركز مالي سوف يمر بحالة تهلهل بشكل خطير. وتفترض السيناريوهات الثلاثة أنه سيتم إبرام صفقة تجارية مع الولايات المتحدة، وسوف تعطي دفعة قوية للناتج المحلي الإجمالي بارتفاع نحو 0.2٪ على المدى الطويل.

إبرام صفقة تجارية مع الولايات المتحدة، سوف تعطي دفعة قوية للناتج المحلي الإجمالي

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يوم الاثنين إن على الولايات المتحدة الاهتمام بعلاقتها "الثمينة" مع بريطانيا.

جاء ذلك بعد أيام من إلغاء الرئيس دونالد ترامب زيارة إلى لندن.وأثار إلغاء زيارة ترامب تساؤلات في بريطانيا بشأن العلاقة بين واشنطن وأقرب حلفائها التقليديين في أوروبا.والتقى تيلرسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إكسون موبيل، برئيسة الوزراء تيريزا ماي في مقر رئاسة الوزراء ثم أجرى محادثات مع وزير خارجيتها بوريس جونسون.وقال تيلرسون للصحفيين "نقدر هذه العلاقة وأقدر علاقة بوريس بي على المستوى الشخصي والعمل الذي نقوم به معا في هذه القضايا العديدة".وأضاف تيلرسون "ننسى أحيانا أهمية العلاقات الخاصة بنا... علينا أن نولي اهتماما لهذه العلاقة ولأهميتها بناء على أساس ثنائي أيضا".

حيثيات التقرير

ومهما يكن من أمر فإن التقرير، الذي صدر في يناير 2018،إنما يسلط الضوء على السيناريوهات الممكنة بعد طلاق بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وتنص فقراته عموما على ما يلي:

سيكون نم اقتصاد بريطانيا في حال سيئة، و على أصعدة مختلفة.

إذا ظلت بريطانيا في السوق الأوروبية المشتركة فإن نمو اقتصادها على مدى السنوات ال 15 المقبلة سيكون أقل بنسبة 2٪

إذا خرج الطرفان:بريطانيا و بروكسل،من دون اتفاق ولكن مع التزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، فسيعرف النمو البريطاني انخفاضا بنسبة 8٪ خلال الفترة ذاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن مصادر التقرير، أشارت إلى أن التحليلات كانت نابعة عن تقارير لعديد الوزارات في الحكومة البريطانية،وقالت المصادر إن نسخة التقرير، هي مبدئية ليس إلا.

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