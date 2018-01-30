أول لقاء وزاري بين اسرائيل وفلسطين منذ إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل

لأول مرة منذ إعلان القدس عاصمة لإسرائيل من طرف الرئيس الأمريكي #دونالد_ترامب القى وزير المالية الاسرائيلي موشيه كحلون ووزيرة الاقتصاد الفلسطينية عبير عودة الثلاثاء في حفل لتدشين جهاز مسح ضوئي جديد للبضائع في جسر اللنبي الحدودي الواقع بين الاردن والضفة الغربية.
وحضر هذا الحفل الذي اثار غضب الفلسطينيين، مسؤولون اسرائيليون وفلسطينيون إلى جانب ممثل عن الاردن ودبلوماسيين هولنديين.
وعلى هامش الحفل، أعلن كحلون انه سيلتقي الاحد المقبل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في مكتبه في القدس في إطار جهود الطرفين لتقديم عدد من المشاريع المشتركة.
للإشارة جهاز المسح الجديد سيسمح بإستقبال 200 حاوية يوميا بين الاردن والاراضي الفلسطينية، بدلا من 100، حسبما قالت مصلحة الضرائب الإسرائيلية.