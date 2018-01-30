فندق الريتز كارلتون في السعودية بلا محتجزين وعودة للنزلاء في عيد الحب

مغادرة آخر المحتجزين فندق الريتز كارلتون بعد اعتقال دام أكثر من شهرين في حملة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضد الفساد.

أعلن مسؤول سعودي الثلاثاء أن السلطات السعودية أطلقت سراح جميع الموقوفين الباقين في فندق ريتز كارلتون في الرياض الذي كان يستخدم كمركز استجواب في إطار حملة على الفساد.

الحملة إلى نهايتها ونقل الرافضين للتسوية إلى السجن

وتشير هذه الأنباء إلى أن حملة التطهير المستمرة منذ ثلاثة أشهر وأوقف خلالها محققون العشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال أوشكت على الانتهاء.

وكان المحققون قالوا إن حملة التطهير تهدف إلى مصادرة نحو مئة مليار دولار من الأصول التي جمعها أصحابها بشكل غير مشروع.

وقال المسؤول لرويترز، طالبا عدم نشر اسمه وفقا لقواعد الإدلاء بإفادات صحفية، إنه لم يعد هناك أي موقوفين في فندق ريتز كارلتون.

ولم يذكر عدد الموقوفين المتبقين في أماكن احتجاز أخرى في السعودية. ومن المعتقد أنه جرى نقل البعض من فندق ريتز إلى السجن بعد أن رفضوا الاعتراف بارتكاب أخطاء والتوصل لتسويات مالية مع السلطات.

لماذا تظل التسويات بين محمد بن سلمان ومحتجزي ريتز كارلتون طي الكتمان؟

عدد المفرج عنهم 90 وتسويات مع الوليد بن طلال وئيس مجموعة إم.بي.سي

يأتي هذه بعد أسبوع من تصريحات للنائب العام قال فيها إن معظم الموقوفين وافقوا على تسويات وجرى إطلاق سراح 90 منهم بعد إسقاط التهم عنهم بينما لا يزال 95 رهن الاحتجاز. وقد تحال بعض القضايا إلى المحكمة.

ومن بين رجال الأعمال الذين جرى توقيفهم في إطار حملة التطهير الأمير الوليد بن طلال صاحب شركة المملكة القابضة العالمية ووليد آل إبراهيم صاحب الحصة الرئيسية في شبكة قنوات إم.بي.سي

وقالت إم.بي.ٍسي إن التحقيق أوضح أن آل براهيم بريء تماما كما أصر الأمير الوليد على براءته رغم أن مسؤولين سعوديين قالوا إن الرجلين وافقا على تسويات بعد الاعتراف "بمخالفات" لم تحدد.

وكان الأمير الوليد قال في مقابلة مع رويترز في جناحه بفندق ريتز كارلتون قبل ساعات من إطلاق سراحه السبت إنه جرت معاملته بشكل جيد ووصف قضيته بأنها كانت نتيجة سوء فهم.

وأشار الأمير الوليد لوسائل الراحة المتاحة له في جناحه بفندق ريتز من مكتب خاص وغرفة طعام ومطبخ امتلأ بمخزون من وجباته النباتية المفضلة.

عودة قريبة للزبائن

ووفقا لموقع الفندق الإلكتروني، فإنه يحتوي على 492 غرفة وجناح وحدائق على مساحة 52 فدانا.

وقد صرح القائمون على المكان بأن الفندق سيعيد فتح أبوابه أمام النزلاء في منتصف فبراير شباط ويبلغ أقل سعر للغرفة في الليلة الواحدة 2439 ريالا أي ما يعادل 650 دولارا.