مصادرة رخصة قيادة سيدة نرويجية لتراكم الثلوج على زجاج سيارتها

قامت الشرطة بمدينة ترومسو النرويجية بمصادرة رخصة القيادة لسيدة لم تقم بتنظيف الثلوج المتراكمة على الزجاج الأمامي لسيارتها مما حجب رؤيتها للطريق.
وقالت الشرطة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن السيدة شكلت تهديداً لحياة السائقين الآخرين.
وأضافت الشرطة: "قام ضابط الدورية بتقييم الحالة ووجد أن خطورة انعدام رؤية الطريق تقتضي التحفظ على رخصة القيادة الخاصة بالسيدة لأنها عرضت حركة المرور للخطر".
ويترك القانون النرويجي حق تحديد مخالفات السيارات لتقدير ضباط الدورية الموجودين بمواقع الحوادث، وتتراوح المخالفات من 270 يورو إلى مصادرة رخص القيادة.