تأهل نادي باريس سان جيرمان إلى نهائي كأس رابطة الأندية الفرنسية

ولا يزال باريس سان جيرمان على موعد مع الانتصارات والتألق.
تأهل باريس سان جيرمان حامل اللقب إلى نهائي كأس رابطة الأندية الفرنسية لكرة القدم بانتصاره 3-2 على مستضيفه ستاد رين يوم الثلاثاء رغم طرد مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي بعد مرور أكثر من ساعة بقليل.
وتقدم باريس سان جيرمان، الذي يسعى للقبه الخامس على التوالي في البطولة، 3-صفر عبر توماس مونييه وماركينيوس وجيوفاني لو سيلسو قبل أن يطرد مبابي.
وقلص ستاد رين الفارق بهدفين متأخرين من ديافرا ساكو وسانين برتشيتش.
وافتتح الفريق الضيف التسجيل في الدقيقة 24 بتسديدة مباشرة من مونييه وحُرم وهبي خزري لاعب ستاد رين من هدف التعادل في نهاية الشوط الأول بسبب لمسة يد.
وضاعف باريس سان جيرمان من تقدمه بعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني عندما وضع ماركينيوس الكرة داخل الشباك من مدى قريب.
وبعد ذلك بأربع دقائق أحرز لو سيلسو الهدف الثالث بتسديدة فشل الحارس عبد الله ديالو في التعامل معها.
وطُرد مبابي في الدقيقة 63 بسبب تدخل متهور ضد اسماعيلا سار ومع النقص العددي حصل ساكو وبرتشيتش على فرصة تقليص الفارق في آخر خمس دقائق.