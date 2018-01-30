تأهل نادي باريس سان جيرمان إلى نهائي كأس رابطة الأندية الفرنسية

"نعم سنقوم بذلك الإجراء، والشيء الوحيد الذي من شأنه أن يثني المفوضية من التوجه إلى المحكمة هي أن التدابير الموضوعة على الطاولة و الإجراءات التي تتبع في تلك البلدان ينبغي أن تنفذ التعيلمات من"

كارمينو مينو فيلا المفوض الأوروبي لشؤون البيئة