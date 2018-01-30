شاهد: اكتشاف رفات إنسان تعود إلى أكثر من 170 ألف عام بإسرائيل

قال باحثون بجامعة تل أبيب إنهم عثروا على فك وسبعة أضراس تعود لأقدم إنسان يكتشف خارج القارة الإفريقية.
وتم العثور على رفات شخص بالغ لم تم تحديد جنسه في مغارة مسليا بجبل الكرمل على بعد 12 كيلومتراً عن مدينة حيفا، كذلك عُثر على عدة أدوات حجرية ونصال ومواقد وعظام حيوانات.
وقدر الباحثون عمر الرفات بين 177 إلى 194 ألف عام مما يجعلها الأقدم لإنسان عاقل خارج القارة الإفريقية.
وقال العالم بأصول البشر بجامعة تل أبيب إسرائيل هيرشكوفيتز إن هذا الاكتشاف من شأنه أن يُحدث ثورة في دراسة تاريخ الإنسان.
وأضاف: "كان المعتقد السائد أن الإنسان الأول ظهر في إفريقيا منذ ما بين 200 إلى 220 ألف عام وهاجر منها إلى بقية العالم منذ 100 ألف عام، ولكن هذا الاكتشاف يشير إلى أنه ترك القارة الإفريقية منذ 200 ألف عام مما يدفع التاريخ الإنساني بأكمله لحوالي 500 ألف عام".