شاهد: لاجئ سوري من حلب يصنع كؤوس بطولة أستراليا للتنس

بعد أن ترك أتون الحرب السورية فاراً كلاجئ إلى أستراليا، يحصل أفيديك بايرميان على فرصة أخرى من أجل الحفاظ على تراث عائلته الطويل في صنع المصوغات الفضية.
وجاءت الفرصة الذهبية لبايرمان للعمل كصائغ فضيات بعد عامين لم يتمكن خلالهما من العثور على عمل مناسب في نيو ساوث ويلز بأستراليا.
ويعمل الآن بايرميان في ورشة تقوم بتصنيع الكؤوس الفضية الخاصة ببطولتي أستراليا وملبورن للتنس.
ويقول دينيس دي موث مالك الورشة التي يعمل بها بايرميان إن الأخير يعد مكسباً كبيراً لمهنته، حيث ينحدر من عائلة لها باع كبير في تصنيع المصوغات الفضية في حلب بسوريا.
ويضيف دي موث: "نحن من القلائل الذين يعملون في هذا المجال، لذا فأنه من المهم أن نبقي على أناس مثل بايرميان الذي يمكنه تعليم الصيٌاغ الصغار".