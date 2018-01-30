فيديو: قناصة لاصطياد مليوني جرذ غزوا شوارع طهران

قامت الحكومة الإيرانية بالاستعانة بفريق من القناصة الذين يجوبون شوارع العاصمة طهران لقنص الجرذان وإخراجهم من محاجرهم.
وقال أردفان بورمحمدي، رئيس قسم مراقبة الحيوانات الحضرية في بلدية طهران إنه يوجد مالا يقل عن 2 مليون جرذ في طهران.
ويعترف بورمحمدي بالمشاكل التي يمكن أن يتسبب فيها انتشار تلك الجرذان، حيث تقوم بتخريب البنى الأساسية للمباني، بالإضافة لقرضها لأسلاك الكهرباء والاتصالات وتلويثها لمصادر الماء والغذاء.
وظهرت منذ عدة أشهر منشورات بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانيين عن غزو ما لا يقل عن 70 مليون جرذاً ضارياً، يزن الواحد منهم خمسة كيلوغرامات، لشوارع طهران.
ليس فقط هذا، بل قال المستخدمون إن الجرذان "ذوي الطفرة الجينية" سيهاجمون المواطنين في ظروف معينة كوقوع زلزال أو كوارث طبيعية أخرى.
ويفند بورمحمدي تلك المنشورات التي وصفها بالإشاعات التي لا صحة لها.