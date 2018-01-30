المعارضة السورية تغيب عن محادثتات سوتشي والوفد التركي يشارك ممثلاً عنها

قال مصدر بوزارة الخارجية التركية إن شخصيات من المعارضة السورية رفضوا حضور مؤتمر السلام السوري المنعقد اليوم الثلاثاء في مدينة سوتشي الروسية.

وبدأت المحادثات متأخرة عن موعدها بساعتين بعد رفض أعضاء المعارضة السورية مغادرة مطار سوتشي إلى مقر المؤتمر إلا بعد إزالة أعلام الحكومة السورية وشعاراتها.

وقال المصدر إن الوفد التركي سيمثل المعارضة خلال المؤتمر.

وباءت محاولات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش لإقناعهم بحضور المباحثات بالفشل بالرغم من تأكيده لنظيره الروسي أن مسألة إزالة الأعلام سيتم حلها.

وقاطعت زعامة المعارضة السورية الحدث ولم تسافر إلى سوتشي كما تغيب عنه قوى عالمية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بسبب ما تراه عزوفا من جانب الحكومة السورية عن التواصل على النحو الملائم.

وكان من المقرر في بادئ الأمر عقد المؤتمر على يومين، لكن تقرر أن يعقد اليوم الثلاثاء وليوم واحد. وقال مراسلو رويترز إن معظم المشاركين الذين تحدثوا إليهم جاءوا من دمشق ومن غير المعارضين للأسد.

وقال أحمد البري الذي شارك في محادثات السلام السورية في قازاخستان: "سنعود إلى تركيا".

وأضاف "لن ندخل سوتشي مهما حدث. أبلغناهم (الروس) بشروطنا بأن يزيلوا كل الشعارات والأعلام التي تمثل الحكومة السورية".

وقال عدنان الصحفي وعضو المعارضة السورية في تركيا إن هناك نحو 70 شخصا ينتظرون في المطار طائرة تعيدهم إلى أنقرة.

هتافات أثناء حديث لافروف

وقام بعض المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري في روسيا وقفوا وقاطعوا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالصياح أثناء إدلائه بكلمته في المؤتمر اليوم الثلاثاء متهمين موسكو بقتل مدنيين في ضربات جوية بسوريا.

وحدثت المقاطعة أثناء بث وقائع المؤتمر على الهواء مباشرة في التلفزيون الروسي حيث اقترب حارسا أمن من رجل في الحضور وأشارا له بالجلوس والتزام الصمت.

وقام مشاركون آخرون بالوقوف في الوقت ذاته ورددوا صيحات معربين عن دعمهم لروسيا.

وطلب لافروف من الوفود السماح له بإنهاء كلمته قائلا إنهم ستتاح لهم فرصة الكلام لاحقاً.