الولايات المتحدة الأميركية تعلن عن قائمة بوتين

في محاولة منها لزيادة الضغط على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلنت الإدارة الأميركية عن لائحة سوداء جديدة تضم 114 شخصاً من السياسيين ورجال الأعمال الروس، منهم رئيس الحكومة الروسية، ديميتري مِدفيدِيف، والمتحدث الرسمي باسم الكريملين، ديميتري بيسكوف

بحسب وزارة الخزانة الأميركية، إن 96 شخصاً من الذين وضعوا على القائمة يحسبون من "الأوليغارش" وتفوق ثروتهم المليار دولار.

وتمّ إعداد القائمة بعد التصويت عليها في السنة الماضية، في الكونغرس الأميركي، وهي تأتي كردّ على التورط الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تمّت في العام 2016.

وكان لدى الإدارة الأميركية حتى يوم أمس، الإثنين، للإعلان عن القائمة التي تهدف إلى تسليط الضوء على شخصيات اكتسبت السلطة والثراء عبر علاقاتها مع الرئيس الروسي.

وأطلقت في الكواليس الأميركية تسمية غير رسمية على القائمة وهي "قائمة بوتين" إذ أن الأكثرية المطلقة في اللائحة تتألف من النخبة المحيطة ببوتين.

المفاجئ في الأمر هو أن اللائحة الجديدة لا تقرّ أي عقوبات جديدة على روسيا كما أنها لا تستهدف الأسماء المذكورة فيها. وكانت إدارة ترامب قد نبّهت الكونغرس سابقاً أنها لن تفرض أية عقوبات جديدة على روسيا في هذه المرحلة.

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن التشريع الذي تمّ التصويت عليه في العام الماضي سيؤثر سلباً على مبيعات الأسلحة الروسية.

يذكر أخيراً أن الإعلان عن هذه اللائحة يأتي في مرحلة تزداد فيها الضغوطات على الإدارة الأميركية لأنها كانت "متساهلة" حتى الساعة مع روسيا، فيما التحقيقات في مسألة التورّط الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية ومساعدة دونالد ترامب في الفوز ما تزال مستمرّة.