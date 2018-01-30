بلدات في الفلبين تعيش تحت رحمة بركان مايون

يعيش سكان البلدات القريبة من بركان مايون في الفلبين تحت رحمة هذا الجبل النَشط الذي يمكن أن يعاود ثورانه في أية لحظة، فمنذ أيام لم يتوقف عن نفث الرماد والحمم وكادت غازاته تخنق السكان.

وكالة مكافحة الكوارث في الفلبين حذرت الأسبوع الماضي من أنها قد تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في المناطق الواقعة حول البركان الذي أدت ثورته إلى نزوح أكثر من 81 ألف شخص وتكدس أعداد كبيرة من السكان في ملاجئ الإيواء.

وذكر خبراء أن مستوى التحذير من ثوران بركان مايون الواقع في إقليم ألباي وسط البلاد ما زال عند المستوى الرابع، وهو ثاني أعلى مستوى للتأهب، وأن البركان يواصل قذف حمم ورماد ومواد أخرى شديدة السخونة.

وما زال الطعام والمواد التموينية الأخرى كافية ولكن القلق يتزايد بشأن الأوضاع الصحية والمتعلقة بالنظافة العامة في كل مراكز الإيواء البعيدة عن منطقة الخطر والتي يبلغ عددها 69 مركزا.