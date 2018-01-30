استمرار الاحتجاجات ضدّ الارتداء الإجباري للحجاب في إيران

الصرخة التي أطلقتها الإيرانية ويدا موحد (31 عاما) قبل أسابيع في طهران احتجاجا على الارتداء الإجباري للحجاب لم تذهب هباء، فقد انضمت مؤخرا نساء أخريات إلى هذه الحملة وحذون حذوها بخلع غطاء الرأس في الأماكن العامة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لنساء وفتيات عمدن إلى الاحتجاج على قانون غطاء الرأس في طهران وأصفهان ومشهد، وذلك بالوقوف على منصةٍ وسط الشارع وخلع الحجاب ثم التلويح به باستخدام عصاة خشبية.

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Une publication partagée par ✊اَبزورد✊ (@a.b.s.u.r.d) le 29 Janv. 2018 à 12 :49 PST

وعلى الرغم من أن عدد المشاركات في هذه الحملة قليل، لكنها تحمل رمزية كبيرة نظرا إلى التكلفة الباهظة التي قد تصل إلى دخول السجن إن تمّ ضبط النساء وهن كاشفات الرأس في الأماكن العامة.

وأكدت المحامية الإيرانية نسرين ستوده الثلاثاء أن فتاة واحدة على الأقل تم توقيفها للاشتباه بخرقها قانون العقوبات الإسلامي (قانون المجازاة الإسلامي)، وذلك بخلع غطائها ثم نشر صورتها كاشفةَ الرأسِ على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تعط السلطات الإيرانية أي معلومات حول هذا التوقيف.

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وكانت السلطات الإيرانية أفرجت، الأحد، عن ويدا موحد التي نزلت نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي إلى أحد شوارع طهران، دون وضع غطاء على رأسها، احتجاجا على فرض السلطات أزياء معينة على النساء.

وأوقفت السلطات الإيرانية الفتاة لنحو شهر، إذ يسمح القانون الإسلامي بحبس النساء اللاتي يظهرن في الأماكن العامة دون تغطية رؤوسهن في إيران، لمدة تصل إلى شهرين، فضلا عن إمكانية فرض غرامة ماليا.