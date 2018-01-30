وفاة أكبر معمر في العالم عن 113 عاما

سنوات طويلة سرها الطبيعة والبساطة.
قضى أمس في إسبانيا أكبر معمّر في العالم عن عمر يناهز 113 عاما. فرانسيسكو نونيز أوليفيرا كان عمره عشر سنوات عند اندلاع الحرب العالمية الأولى.
وكان المسن قد احتفل قبل شهر بعيد ميلاده في قرية بيينفينيدا الواقعة جنوب غرب إسبانيا حيث قضى حياته كلها وحيث دفن اليوم. وقد تم تنكيس الأعلام في القرية أثناء مراسم الجنازة.
وعن السر في بلوغه هذا السن المتقدم، نقلت أسرة فرانسيسكو المولود عام 1904 أنه كان يتبع نظاما غذائيا قائما على الخضروات التي كان يزرعها بنفسه على أرضه ويشرب يوميا كأسا من النبيذ بالإضافة إلى تناول قطعة من الكيك بزيت الزيتون وكوب من الحليب.