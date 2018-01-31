مغاربيون يبحثون عن الحلم الأوروبي على متن قارب الموت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر العشرات من الشباب من المغرب العربي يركبون قاربا بعرض مياه المتوسط للتوجه إلى اسبانيا بطريقة غير شرعية.
وبين الفيديو شبابا وفتيات على متن القارب المطاطي وهم يرددون عبارات الوداع لأهاليهم. وقال الناشطون إن هؤلاء الشباب انطلقوا على متن القارب من سواحل ولاية وهران الواقعة في شمال غرب الجزائر نحو السواحل الإسبانية التي تبعد بحوالي 207 كيلومترا.
واتضح من لهجة كلام هؤلاء المهاجرين غير الشرعين انهم من جنسيات مختلطة من الجزائر والمغرب.
هذا وتشهد سواحل المتوسط موجة كبيرة من الهجرة غير الشرعية، حيث يقبع مئات الجزائريين في السجون الاسبانية بعد اعتراضهم في عرض المتوسط من طرف حراس السواحل.
وتداولت وسائل إعلام جزائرية خبر تعرض بداية الأسبوع الجاري قارب يقل 11 شخصا من بينهم إمراة تبلغ من العمر 25 سنة، إلى انقلاب بعرض البحر على بعد 12 ميلا بسواحل مستغانم.
كما تمّ تسجيل عدّة جثث "حراقة" مهاجرين غير شرعيين عثر عليها هذه السنة بشواطئ مستغانم وعين تموشنت وسكيكدة، صعب التعرّف عليها بسبب طمس ملامحها ويرجّح أنّها لمفقودين في البحر أقلعوا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.