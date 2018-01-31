خلال افتتاحه حقل غاز في بورسعيد.. السيسي: "أنا لست سياسيا بتاع كلام"

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن بلاده لن تعود إلى الفوضى التي شهدتها قبل سبع أو ثماني سنوات، وشدد على اعتزامه الدفاع عن أمن بلاده".

وفي كلمة ألقاها في مراسم افتتاح مرحلة الإنتاج المبكر من حقل "ظهر" للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، في بورسعيد، قال السيسي: "ما حدث في مصر قبل 7 سنوات (ثورة 25 يناير 2011) لن يتكرر مرة أخرى"، متابعا: "أمن واستقرار مصر ثمنه حياتي أنا وحياة الجيش، أنا لست سياسيا بتاع كلام".

وتابع السياسي كلامه بالقول: "لا نبني البلد بالكلام وأي شخص يفكر في الاقتراب من مصر سأطلب من المصريين مرة أخرى لإعطائي تفويضا آخر ضد أي شخص يعتقد أنه يمكنه العبث بأمن البلاد".

"إيني الإيطالية" من كبار المستثمرين في حقل "ظهر"

وحضر الافتتاح إلى جانب السيسي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاديو ديسكالزي أكبر مستثمري إنتاج الغاز من حقل ظهر العملاق، وعدد من مسؤولي شركة "روسنفط" الروسية، وشركة "بي بي" البريطانية".

السيسي يؤكد عزم بلاده معاقبة قتلة الإيطالي ريجيني

وأكد السيسي، مخاطبا ديسكالزي، عزم السلطات المصرية على معاقبة المسؤولين عن مقتل جوليو ريجيني، الشاب الإيطالي الذي وجد في مصر مقتولا بعد اختطافه في 25 يناير/كانون الثاني 2016.

وقال السيسي "لن ننسى لإيطاليا وقفتها الكبيرة معنا على الرغم من واقعة ريجيني"، متابعا أن البعض "كانوا يريدون إفساد العلاقات بين مصر وإيطاليا كي لا نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم، إيطاليا أقرب بلد لمصر وبيننا البحر المتوسط، لكي نقف مكاننا ولا نسير ولتتوقف المودة والمحبة بيننا".

وأضاف السيسي: "نجدد تعازينا لأسرة ريجيني باسم مصر، وأقول لهم لن نترك هذا الموضوع حتى نوقف الجناة الذين فعلوا ذلك، ونقدمهم للعدالة في مصر".

يذكر أن وزير البترول قدم خلال الافتتاح تفاصيل مشروع حقل "ظهر"، ومراحل تنفيذه وصولاً لبدء انتاج الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن احتياطيات حقل "ظهر" تقدر بحوالى 30 تريليون قدم مكعب غاز وهو ما يعادل 5,4 مليار برميل زيت مكافئ، كما أن احتياطيات الحقل تمثل اكثر من 135بالمائة من الاحتياطى الحالى للزيت الخام فى مصر.