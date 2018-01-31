رئيس رومانيا يناقش مع المفوضية الأوروبية السبل الكفيلة للحفاظ على استقلال القضاء

جاء كلاوس يوهانيس، رئيس رومانيا، إلى بروكسل،ليتحدث مع مسؤولي المفوضية الأوروبية، بشأن السبل الكفيلة، لإحقاق مبادىء العدالة وفق القيم الاوروبية، فضلا عن جوانب أخرى تتعلق باستشراء الفساد في أجهزة الدولة.الرئيس الروماني صرح لوسائل الإعلام، إنه مقتنع بأن بإمكان رومانيا أن تجد حلولا لمشاكلها وبمفردها دون أي تدابير قانونية أو إملاءات خارجية.