جاء كلاوس يوهانيس، رئيس رومانيا، إلى بروكسل،ليتحدث مع مسؤولي المفوضية الأوروبية، بشأن السبل الكفيلة، لإحقاق مبادىء العدالة وفق القيم الاوروبية، فضلا عن جوانب أخرى تتعلق باستشراء الفساد في أجهزة الدولة.الرئيس الروماني صرح لوسائل الإعلام، إنه مقتنع بأن بإمكان رومانيا أن تجد حلولا لمشاكلها وبمفردها دون أي تدابير قانونية أو إملاءات خارجية.
رئيس رومانيا يناقش مع المفوضية الأوروبية السبل الكفيلة للحفاظ على استقلال القضاء
جاء كلاوس يوهانيس، رئيس رومانيا، إلى بروكسل،ليتحدث مع مسؤولي المفوضية الأوروبية، بشأن السبل الكفيلة، لإحقاق مبادىء العدالة وفق القيم الاوروبية، فضلا عن جوانب أخرى تتعلق باستشراء الفساد في أجهزة الدولة.الرئيس الروماني صرح لوسائل الإعلام، إنه مقتنع بأن بإمكان رومانيا أن تجد حلولا لمشاكلها بمفردها
رئيس رومانيا يناقش مع المفوضية الأوروبية السبل الكفيلة للحفاظ على استقلال القضاء
Point of view
من عادتي ألا أتحدث خارج بلدي، في فترة انتخابات تشريعية، إنني أبغي شرح ما مفاده أن رومانيا تنظر بعين الطموح إلى ضمان استقلالية القضاء في البلاد، وهذا أمر سأقاتل من أجل إحقاقه.، رئيس رومانيا
كلاوس يوهانيس، رئيس رومانيا،
من عادتي ألا أتحدث خارج بلدي، في فترة انتخابات تشريعية، إنني أبغي شرح ما مفاده أن رومانيا تنظر بعين الطموح إلى ضمان استقلالية القضاء في البلاد، وهذا أمر سأقاتل من أجل إحقاقه.
آلاف يحتجون في رومانيا ضد قانون جديد للسلطة القضائية
هذا واحتشد في وقت عشرات الآلاف من الرومانيين في العاصمة بوخارست وعشرات المدن للاحتجاج على خطة للحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم تواجه انتقادات على نطاق واسع لسن قانون جديد للسلطة القضائية.مظاهرات حاشدة جابت عشرات المدن الرومانية للاحتجاج على خطة للحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم لسن قانون جديد للسلطة القضائية.واحتشد الآلاف من الرومانيين خارج مقر الحكومة في العاصمة بوخارست وأخذوا يهتفون "لصوص لصوص" في إشارة إلى الخطة التي تواجه انتقادات على نطاق واسع.
ويعد الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي مسودة القانون الذي يقول عنه منتقدوه إن من شأنه أن يضع المنظومة القضائية تحت السيطرة السياسية. كما عبر آلاف من القضاة ودبلوماسيون أجانب والمفوضية الأوروبية عن خشيتهم من أن يقوض القانون الجديد حملة على الفساد.