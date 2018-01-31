بالفيديو: كأنّك تقود في محيط

انتشرت صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الفيضانات الكبيرة التي تسببت بها العاصفة الأخيرة التي ضربت غرب أستراليا. وتبدو الطرقات في الفيديو مثل المحيط. جايمس ويدينغ، مالك Kimberley Wild Expeditions التقط صور فيديو سوريالية بينما كان يقل سياحاً على متن آليّته، في منطقة تقع على بعد 48 كيلومتراً من شاطئ بروم.

وأشارت تقارير صحفية محلية إلى أن بروم، الشاطئ الشهير الواقع في غرب أستراليا، انقطع عن المناطق الأخرى في كيمبيرلي بعد هطول ما يقارب 45 سنتمتراً من المطر في ظرف 24 ساعة.

وانتهت العاصفة في صباح أمس، الثلاثاء. وقال ويدينغ إن السهول شاسعة ومفتوحة بالإجمال وعادة ما تكون مليئة بقطعان الماشية ولكنها أغلقت بسبب المطر الكثيف.

ووصف الرجل قيادة الآلية رباعية الدفع في الماء بالصعبة، فهو لم يكن يرى العلامات البيضاء التي يراها عادة في الطريق، حتى أنه تساءل في بعض الأحيان إذا ما كان يقود على الطريق أم خارجه...