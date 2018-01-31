قال جوسيب سالا عمدة ميلانو إن ايطاليا تعبر عن شجبها لقرار نقل وكالة الأدوية الأوربية إلى أمستردام التى لا يوجد بها -حسب رأيه- مبنى مؤقت مناسب جاهز لاستضافتها. وفى حديثه فى الاذاعة الايطالية رتل قال سالا انه تحدث الى رئيس الوزراء باولو جنتيلونى وقال له إن مجلس بلدية ميلانو غير موافق على القرار.
عمدة ميلانو..يهدد برفع دعوى قضائية لانتزاع حق استضافة مدينته لوكالة الأدوية الأوروبية
قال جوسيب سالا عمدة ميلانو إن ايطاليا تعبر عن شجبها لقرار نقل وكالة الأدوية الأوربية إلى أمستردام التى لا يوجد بها -حسب رأيه- مبنى مؤقت مناسب جاهز لاستضافتها. وفى حديثه فى الاذاعة الايطالية رتل قال سالا انه تحدث الى رئيس الوزراء باولو جنتيلونى وقال له إن مجلس بلدية ميلانو غير موافق على القرار.
عمدة ميلانو..يهدد برفع دعوى قضائية لانتزاع حق استضافة مدينته لوكالة الأدوية الأوروبية
Point of view
سيكون المبنى جاهزا في 15 نوفمبر تشرين الثاني 2019 ؟ نعم، من خلال وتيرة بناء سريع جدا، وأعتقد أننا اتخذنا مختلف الاحتياطات المتعلقة بالسبل الكفيلة للتقليل من مدة إنجاز البناء، و الترقية المرتبطة به فضلا عن التصاميم وما تستغرقه من وقتمهندس معماري
واعترف سالا بان فرص إلغاء قرار نقل وكالة الأدوية الأوروبية إلى أمستردام ضئيل جدا مشددا على أنه ينبغي فحص ما إذا كانت المدينة الهولندية قادرة فعلا على استضافة الوكالة. محذرا انه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبي برفع قضية في هذا المضمار.وكانت مدينة أمستردام قد تغلبت على ميلانو للفوز بمقر الوكالة، الذي سينتقل من لندن نظرا خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، ولكن صدور أنباء عن عدم جاهزية المدينة الهولندية لاستقبال الوكالة الاوروبية رسميا في آذار/مارس 2019، أعاد الأمل لدى ميلانو
فوك فان دييك، مهندس معماري
"سيكون المبنى جاهزا في 15 نوفمبر تشرين الثاني 2019 ؟ نعم، من خلال وتيرة بناء سريع جدا، وأعتقد أننا اتخذنا مختلف الاحتياطات المتعلقة بالسبل الكفيلة للتقليل من مدة إنجاز البناء، و الترقية المرتبطة به فضلا عن التصاميم وما تستغرقه من وقت
نويل واثون، نائب المدير التنفيذي-وكالة الأدوية الأوروبية
ان اختيار أمستردام، سيكون بالنسبة لنا، امتحانا نفحص من خلاله إن كانت امستردام تمثل الخيار الاأفضل، وسوف نعمل جاهدين، للتأكد من أن الأمور تسير وفق التخطيط المبدئي، وسوف نعمل وفق آلية زمنية مؤقتة قبل الدخول في معترك تقيييم المباني الجديدة.
جيوفاني دي لا فيا-نائب في البرلمان الأوروبي
لم يكن العرض الأولي الذي قدمته هولندا جاهزا على أن يأخذ في الاعتبار الحاجة الحقيقية للوكالة. وبمجرد أن زار خبراء الاتحاد الأوروبي والخبير الهولندي موقع البناء أدركوا أنهم بحاجة إلى التكيف مع الوضع القائم.
وجدير أن إيطاليا رشحت ميلانو لاستضافة وكالة الأدوية الأوروبية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وتقول الحكومة الإيطالية لميلانو كل ما يؤهلها للتطلع لاستضافة الوكالة الأوروبية للأدوية.و تمتلك الشروط اللازمة أكثر من المدن الأخرى