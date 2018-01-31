إقليم إندونيسي يفرض الحجاب على مضيفات الطيران المسلمات

قال مسؤولون بإقليم آتشيه الإندونيسي المحافظ إنهم أمروا مضيفات الطيران المسلمات بارتداء الحجاب في الرحلات المتجهة إلى الإقليم.
ويتمتع الإقليم بحكم ذاتي طبقاً لاتفاقيه سلام أبرمت مع حكومة جاكرتا وهو الإقليم الوحيد بإندونيسيا الذي يطبق الشريعة الإسلامية.
وقامت حكومة الإقليم بإبلاغ شركات الطيران التي تسير رحلات للمطار الدولي بالإقليم أنه على كل المضيفات المسلمات ارتداء الحجاب بما يتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
ولا يلزم القرار المضيفات غير المسلمات باتباع نفس الزي.
ويخدم المطار الدولي في باندا آتشيه عاصمة الإقليم عشرات الرحلات الداخلية كل أسبوع بالإضافة لرحلات دولية إلى ماليزيا والسعودية.
وقال ماواردا علي رئيس بلدية منطقة آتشيه بيسار حيث يوجد المطار إن السلطات لن تلزم المضيفات غير المسلمات بارتداء الحجاب لكن سيكون على المسلمات ارتداءه أثناء سفرهن إلى آتشيه ووجودهن في الإقليم.
وقال إحسان روسان المتحدث باسم شركة طيران جارودا إن الشركة وجناحها للطيران المنخفض التكلفة سيتي لينك "تدعمان المقترحات" وستلتزمان بها.