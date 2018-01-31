اختفاء بيير آنجيه صاحب العلامة التجارية "كويك سيلفر"

يجري البحث عن بيير أنجيه رئيس شركة "كويك سيلفر"، في البحر منذ يوم الثلاثاء. إذ اختفى لاعب التزلج على الماء وعاشق صيد السمك، بعدما كان يبحر بمركبه "لو ماسكاريه 3". وقد رسا المركب على شاطئ هوسيغور (جنوب غرب فرنسا).
ذاع صيت بيير آنجيه في الثمانينات. إذ كان الشاب رئيس فريق فرنسا للتزلج على الماء. احتل مع فريقه المركز الرابع في العام 1986، في بطولة العالم للتزلج على الماء في نيوكاي (بريطانيا).
في العام 1992، عني بدراسة صناعة رداء المتزلج والنظارات وساعات التزلج. قامت الشركة في هوسيغور ودخل السوق الأسترالية الكبيرة لتوزيع لوازم التزلج على الماء، واتخذت منتجاته فيما بعد العلامة التجارية "كويك سيلفر".
لم ينس الضروري أبدا، ولم يتوقف عن التزلج أبدا
كان أحد نشاطاته اليومية أن يبلل قدميه بمياه المحيط الأطلسي رغم مسؤولياته الجمة. تشهد الصور العديدة في حسابه على "إنستغرام" على رحلات صيد السمك والمشاركة في سباقات التزلج على الماء.
رغم ذلك، فإن بيير آنجيه شخصية منطوية. في العام 2015، وصفته مجلة "ليز إيكو" بأنه مجتهد وخجول ولا يستطيع التعامل مع العامة، شخص منطو ومتحفظ بالمجاملات. وهو نموذج للفرنسي الناجح الذي لا ينسى الضروري أبدا ولم يتوقف عن التزلج أبدا.