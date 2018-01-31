موسكو تلبس الرداء الأبيض
لا شيء جديد، إنه الشتاء الروسي المعتاد. لكنه ليس رومانسيا بالكامل، إذ لا بد من حادث هنا وآخر هناك.
لم تساعد الفرامل سائق حافلة الركاب بإيقاف العجلات، فقام بالمهمة عمود الكهرباء الذي حول مسار الحافلة ووقع إثر الصدمة وتوقفت الحافلة عند أكوام الثلج.
أصيب راكب واحد بجروح طفيفة وانتهي الأمر بخير وسلامة. وكان هذا الحادث الثاني في موسكو خلال 24 ساعة، حيث وصلت سماكة الثلج إلى 16 سنتمترا.
أما الناس فقد اعتادوا على المشي والغوص في الثلج، إذ أن عمال وآليات التنظيف، لم تعد قادرة على تنفيذ هذا الحجم الطارئ من العمل.
الحرارة في مثل هذه الظروف ليست بالقاهرة فهي في حدود 8 درجات تحت الصفر.