نجمة أفلام إباحية تتنصل من بيان ينفي علاقتها الجنسية بترامب

قالت نجمة الأفلام الإباحية ستيفاني كليفورد إنها لا تعلم من أين خرج البيان الذي نشر يوم الثلاثاء ونفى علاقتها الجنسية السابقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وزعمت كليفورد أن علاقة جنسية جمعتها بترامب عام 2006 وأنها حصلت على 130 ألف دولار من محامي ترامب لقاء شراء صمتها قبيل الانتخابات الرئاسية عام 2016.
وقال كيث ديفيز محامي كليفورد إن البيان موقع من موكلته وبالفعل ينفي علاقتها الجنسية بترامب، إلا أن كليفورد قالت خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "جيمي كيميل المباشر" إنها لا تعلم شيئاً عن هذا البيان.
وأشار كيميل إلى ان التوقيع الخاص لكليفورد على البيان لا يتطابق مع توقيعها الأصلي على بيانات سابقة وهو مالم تنفيه كليفورد أثناء المقابلة.