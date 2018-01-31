محامي طارق رمضان السويسري: "رمضان استجاب لإستدعاء الشرطة الفرنسية"

في أعقاب توقيف الشرطة الفرنسية للمفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان، أكد المحامي مارك بونون الذي يتكلف بقضايا رمضان في سويسرا في إتصال خاص مع يورونيوز أن موكله استجاب لإستدعاء وجهته الشرطة الفرنسية له منذ أيام وقال المحامي أن موكله توجه إلى الشرطة من أجل الإجابة على اتهامات الإغتصاب الموجة له من طرف كل من هند عياري، وامرأة أخرى اختارت أن لا تفصح عن هويّتها.
وأشار الأستاذ بونون إلى أن المحقيقين التابعين للفرقة الثانية للشرطة القضائية بباريس ستقوم بمهامها من خلال استجواب #طارق_رمضان وأن القانون الفرنسي ينص على حبس المتهم 48 ساعة على ذمة التحقيق، موضحا في نفس الوقت أنه وفي حالة عدم التوصل إلى أدلة ملموسة تدين المتهم فإن الشرطة ملزمة بالإفراج عنه.
وشدد الأستاذ مارك بونون أحد أكبر المحامين بمدينة جنيف أن العدالة السويسرية لا تمتلك أي سبب لمتابعة طارق رمضان لأن مزاعم الإغتصاب وجهت له في فرنسا وإلى غاية اليوم لا يمتلك طارق رمضان أي قضية في سويسرا.
في المقابل رفض اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا الرد على أسئلة يورونيوز بخصوص طارق رمضان، ولم نتمكن من الوصول إلى الرئيس عمار لصفر أو الناطق الرسمي باسم الاتحاد في فرنسا.