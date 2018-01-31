تصاعد الإرهاب في أفغانستان هل هو فشل أمريكي؟

انتقدت الهيئة الفيدرالية لمراقبة الجهود الأمريكية فى أفغانستان وزارة الدفاع ليلة الاثنين، لعرقلة نشر البيانات غير المصنفة حول التقدم الأمريكى هناك، واصفة الأمر بأنه لم يسبق له مثيل و "مثير للقلق لعدد من الاسباب.

طالبان تسيطر على 70% من الأرض

مسلحو طالبان الذين أنفقت قيادة القوات المسلحة الأمريكية المليارات في سبيل هزيمتهم، يسيطرون أو يهددون 70% من البلاد.

وعلى خلاف ما تعلنه السلطات الرسمية في كابل بأنها تسيطر على معظم أراضي البلاد، تفرض طالبان سيطرتها على 14 منطقة ما يشكل 4% من الأراضي الأفغانية ولديها نشاطات وتواجد في أكثر من 263 منطقة أخرى ما يشكل 66% من مساحة البلاد.

ماذا يقف وراء التصعيد الإرهابي في الباكستان؟

ضربت أفغانستان أربع عمليات إرهابية كبيرة على الأقل في كانون الثاني/يناير مخلفة عشرات الإصابات. إذ تشهد البلاد تصعيدا واسعا في العمليات الإرهابية.

يتحمل المدنيون اعبئ الأكبر من تصاعد الأعمال العدوانية، إذ شهدوا مسلحي طالبان يقودن سيارة إسعاف طبي مفخخة ليمروا بها عبر حاجز التفتيش ويفجروها في وسط المدينة لتقتل نحو 100 شخص وتسبب إصابة 235 شخصا آخرين.

في جلال أباد شرق البلاد، هاجم مسلحو تنظيم داعش مكتب المنظمة العالمية لإنقاذ الأطفال، فقتلوا شخصين وجرحوا نحو 12 آخرين.

لإلقاء الضوء على مستجدات الأحداث التقت يورونيوز مع نائب مدير ونائب مؤسس موقع التحليلات حول أفغانستان، توماس روتيغ وكلاوديو فرانكو.

توسع نشاطات داعش

أخبر روتينغ يورونيوز أن مجموعات جديدة مرتبطة بداعش تشارك في موجة الهجمات. وأوضح أن طالبان نفسها تنقسم إلى 4 فصائل، وأن طالبان باكستان أعلنت ولاءها لداعش التي تحارب لدخول الساحة الأفغانية، بينما يحارب فصيل آخر لمنع المنافسين من الدخول.

إذن، هناك صراع بين داعش وطالبان على السيطرة. وكل منهما تسعى للبرهنة على أحقيتها من خلاللا توسيع رقعة سيطرتها بزيادة العمال الإرهابية ضد المدنيين ولكسب رضاء الجهات المانحة.

أضاف فرانكو أن هناك صراع بين الجماعتين المتنافستين في سبيل فرض السيطرة على مناطق أوسع، ما يؤدي إلى زيادة المصادر المادية والبشرية، ويجذب داعش أشخاصا أكثر لأنه يضاعف الأجر وتوجد لديه إمكانيات تمويل أكبر.

تورط الحكومة الباكستانية

يرى روتيغ أن هناك شكوك تحوم حول السلطات الرسمية بدعمها لطالبان، موضحا أنه عندما يتم انتقاد باكستان دوليان يأتيالرد على يدي طالبان.

أمريكا حجبت المساعدة عن أفغانستان

يميل فرانكو إلى تفسير تصاعد الهجمات الإرهابية نتيجة تقليص المساعدات الأمريكية إلى باكستان.

كيف يمكن حل الصراع في أفغانستان؟

يعتقد الكثرون أن تحقيق السلام في أفغانستان يمكن أن يتم عن طريق فتح الحوار بين حكومة كابل وطالبان.

يؤيد روتيغ هذا التوجه ويرى أن الوضع سيستقر من خلال التسوية السياسية في أفغانستان بين الحكومة وطالبان.

يشير فرانكو إلى أهمية العوامل الخارجية وأن دول مثل إيران وباكستان وعلاقاتهما يجب أن تكرس من أجل التوصل إلى السلام.