فرصة لمشاهدة القمر الدامي لأكثر من ساعة من الزمن

في ظاهرة فلكية نادرة، ستسمح الظروف الجوية للصينيين باستثناء سكان أقصى شمال البلاد، من مشاهدة خسوف كامل للقمر اليوم الأربعاء ليلا.

ويحدث الخسوف عندما يمر القمر مباشرة خلف الأرض، ليحجب عنها الضوء المنعكس منه، عندما تكون الأرض في عين الشمس، وعندما يصطف القمر على الخط ذاته، بما يشكل حالة اقتران كوكبي كامل أو شبه كامل.

ويحدث الخسوف الكلي للقمر أو ما يعرف بالقمر الدامي نسبة لميوله إلى اللون الأحمر، عندما يغرق القمر في منطقة ظل الأرض، ولذلك هو لا يحدث إلا إذا كان القمر بدرا. وسيدوم ذلك الاحمرار حوالي ساعة وربع، وسيتيح للمصورين التقاط صور ومشاهد رائعة.

ويقول الخبراء إنه سيتسنى لسكان مناطق عديدة في العالم رؤية الخسوف الكلي، من غربي الولايات المتحدة وكندا والمحيط الهادي حتى أستراليا والصين والقطب الشمالي.

وتعد هذه الظاهرة الفلكية نادرة لأنها تجمع ثلاث ظواهر في الآن نفسه، وهي اكتمال القمر بدرا، وخسوف كامل للقمر، واقترابه أكثر ما يمكن من الأرض. ويطلق على هذه الظاهرة الفلكية اسم القمر الأزرق الدامي العملاق.

وتتيح هذه الظاهرة الفلكية للعلماء الفرصة لدراسة ما يحدث على سطح القمر، ومعرفة مكونات سطح القمر من صخور، عندما تنخفض درجة الحرارة من 100 درجة مائوية إلى أكثر من 150 درجة تحت الصفر. ويتوقع أن يحدث الخسوف الثاني هذه السنة في 28 من شهر يوليو/تموز المقبل.