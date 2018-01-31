مقتل شخص في اصطدام قطار بشاحنة قمامة في أمريكا

قالت السلطات إن قطار ركاب يقل أعضاء جمهوريين في الكونجرس الأمريكي من واشنطن إلى منتجع في وست فرجينيا اصطدم يوم الأربعاء بشاحنة قمامة في كروزي بفرجينيا، مما أدى إلى مقتل شخص على متن الشاحنة.
وذكر البيت الأبيض أنه تأكد مقتل شخص واحد وإصابة آخر بإصابات خطيرة جراء التصادم.
وقال السناتور الجمهوري بيل كاسيدي، الذي كان على متن القطار،على تويتر إن ثلاثة أشخاص كانوا في الشاحنة وإن أحدهم قتل. وأضاف أن أحد الشخصين الآخرين أصيب بجروح خطيرة والآخر تعرض لإصابات طفيفة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز "لا إصابات خطيرة بين أعضاء الكونغرس أو العاملين معهم".
وأفادت شركة آمتراك المشغلة للقطار إن اثنين من أفراد الطاقم وراكبين نقلوا إلى مستشفى محلي بعد معاناتهم من إصابات طفيفة. وجرى فحص عضو مجلس النواب عن ولاية مينيسوتا جيسون لويس في مستشفى محلي للاشتباه في إصابته بارتجاج في المخ عقب التصادم.
وقالت آمتراك إن الشاحنة كانت على القضبان في تقاطع عندما وقع الحادث.