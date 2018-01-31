مقتل شخص في اصطدام قطار بشاحنة قمامة في أمريكا

""مع هذه الحزمة الجديدة من المساعدات، يواصل الاتحاد الأوروبي دعم الفلسطينيين في طريقهم نحو إقامة دولتهم كجزء من حل الدولتين،حيث القدس عاصمة كل من إسرائيل وفلسطين..الاتحاد الأوروبي سيبقى أكثر المانحين أهمية ومصداقية في فلسطين، حيث يستثمر في الأعمال التجارية وقطاع الشباب والتعليم ،"

يوهانس هانس المفوض الأوروبي المكلف بملف سياسة الجوار الأوروبية والتوسيع