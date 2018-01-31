ترامب: الشعب الأمريكي منقسم ولن يوحده سوى "حدث هام"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تعاني من "انقسام هائل" بين صفوف الشعب، مضيفاً أنه من الصعب من توحيده وجود حدث كبير.

وجاءت تصريحات ترامب خلال الغذاء الذي استقبل فيه صحفيين قبيل إلقائه لخطاب حالة الاتحاد السنوي أمام الكونغرس الأمريكي.

وقال ترامب: "أود أن أكون قادراً على إعادة بلدنا إلى شكل عظيم من الوحدة، ولكن من الصعب تحقيق ذلك دون حدث هام".

وأضاف: "أتمنى أن أكون قادراً على تحقيق (الوحدة) دون حدث هام لأن مثل تلك الأحداث عادةً ما تكون سيئة".

ومنذ توليه رئاسة البلاد في نهاية 2016، بدى وكأن ترامب يسعى لاختلاق أزمات سياسية دولية قد يتوحد حولها الشعب الأمريكي مثلما يأمل هو.

وألقى ترامب عدد من التصريحات النارية التي زادت من حدة توتر العلاقات الامريكية مع دول مثل إيران وكرويا الشمالية وروسيا والصين.

عداوات خارجية

وزادت حدة التصريحات بين ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ حتى وصلت إلى حد التهديد بإطلاق الرؤوس النووية باتجاه البلدين.

كذلك تعالت وتيرة تصريحات ترامب ضد النظام الإيراني ووصفه بالديكتاتورية الفاسدة، مما جعل وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يصفه بالجاهل ردأ على تلك التصريحات.

وشدد ترامب خلال إلقائه لخطاب حالة الاتحاد على إنه يتعين على الكونغرس الأمريكي زيادة تسليح الجيش من أجل مواجهة مثل تلك الدول التي وضعها في سلة واحدة بجانب جماعات إرهابية.

وقال ترامب عن تلك الدول: "تلك الأنظمة المارقة والجماعات الإرهابية والمنافسين كالصين وروسيا الذين يعملون على تحدي مصالحنا واقتصادنا وقيمنا".

وأكمل: "أفضل طرق الدفاع لمخاطرة مخاطر (تلك الدول) هي القوة التي لا مثيل لها".