دونالد ترامب "يستعير" مقولة لهيلاري كلينتون خلال إلقائه لخطاب حالة الاتحاد
لم تكن تلك المرة الأولى الني يسمع فيها الأمريكيون عبارة "اللحظة الأمريكية الجديدة"
دونالد ترامب "يستعير" مقولة لهيلاري كلينتون خلال إلقائه لخطاب حالة الاتحاد
"إن إدارتنا غير مستعدة لتقديم أي تعليق بشأن التسريبات الخاصة بالتقرير المنشور داخل الدوائر الحكومية البريطانية، والذي يقضي أن بريطانيا ستعرف حالة ركود اقتصادي،معتبرة بعد إجراءات الطلاق من الاتحاد الأوروبي مضيفا ان الأمور الداخية، لا يجري التعليق بشأنها خارج الإطار المنصوص عليه." متحدث باسم الحكومة البريطانية في تصريح حصري ليورنيوز
"نعم سنقوم بذلك الإجراء، والشيء الوحيد الذي من شأنه أن يثني المفوضية من التوجه إلى المحكمة هي أن التدابير الموضوعة على الطاولة و الإجراءات التي تتبع في تلك البلدان ينبغي أن تنفذ التعيلمات من" كارمينو مينو فيلا المفوض الأوروبي لشؤون البيئة
" سنستمر في تطيبق الإجراءات وفق للوائح الأوروبية على المملكة المتحدة،خلال الفترة الانتقالية،وسيشمل ذلك قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تدخل حيز النفاذ خلال هذه الفترة، ولأحد الأسباب البسيطة، وخلال الفترة الانتقالية ستواصل المملكة المتحدة المشاركة في السوق الموحدة كما المشاركة في الاتحاد الجمركي" ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي في محادثات الانسحاب
"هناك فروق طفيفة بين السيد زيمان والسيد بابيش، السيد بابيش ليس معاديا لأروبا، كما هو حال السيد زيمان، والآن نحن نعلم أن هذه الاجتماعات في بروكسل لا يقدم السياسيون في تصريحاتهم سوى النزر القليل مقارنة بما يريد السيد يونكر سماعه." جامعة ببروكسل الحرة جين-مايكل ديويل
" روسيا حققت انتصارا في سوريا و تريد ان تترجم الانتصار الى عمل سياسي لذلك دعت الى مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي. لكن هذا الحوار سيتمخض عنه دستور جديد، يكون أرضية صلبة و جديدة لسوريا جديدة" عبد الباري عطوان رئيس تحرير جريدة رأي اليوم الإلكترونية
"إن إدارتنا غير مستعدة لتقديم أي تعليق بشأن التسريبات الخاصة بالتقرير المنشور داخل الدوائر الحكومية البريطانية، والذي يقضي أن بريطانيا ستعرف حالة ركود اقتصادي،معتبرة بعد إجراءات الطلاق من الاتحاد الأوروبي مضيفا ان الأمور الداخية، لا يجري التعليق بشأنها خارج الإطار المنصوص عليه." متحدث باسم الحكومة البريطانية في تصريح حصري ليورنيوز
"نعم سنقوم بذلك الإجراء، والشيء الوحيد الذي من شأنه أن يثني المفوضية من التوجه إلى المحكمة هي أن التدابير الموضوعة على الطاولة و الإجراءات التي تتبع في تلك البلدان ينبغي أن تنفذ التعيلمات من" كارمينو مينو فيلا المفوض الأوروبي لشؤون البيئة
" سنستمر في تطيبق الإجراءات وفق للوائح الأوروبية على المملكة المتحدة،خلال الفترة الانتقالية،وسيشمل ذلك قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تدخل حيز النفاذ خلال هذه الفترة، ولأحد الأسباب البسيطة، وخلال الفترة الانتقالية ستواصل المملكة المتحدة المشاركة في السوق الموحدة كما المشاركة في الاتحاد الجمركي" ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي في محادثات الانسحاب
"هناك فروق طفيفة بين السيد زيمان والسيد بابيش، السيد بابيش ليس معاديا لأروبا، كما هو حال السيد زيمان، والآن نحن نعلم أن هذه الاجتماعات في بروكسل لا يقدم السياسيون في تصريحاتهم سوى النزر القليل مقارنة بما يريد السيد يونكر سماعه." جامعة ببروكسل الحرة جين-مايكل ديويل
" روسيا حققت انتصارا في سوريا و تريد ان تترجم الانتصار الى عمل سياسي لذلك دعت الى مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي. لكن هذا الحوار سيتمخض عنه دستور جديد، يكون أرضية صلبة و جديدة لسوريا جديدة" عبد الباري عطوان رئيس تحرير جريدة رأي اليوم الإلكترونية
لم تكن تلك المرة الأولى الني يسمع فيها الأمريكيون عبارة "اللحظة الأمريكية الجديدة"
دونالد ترامب "يستعير" مقولة لهيلاري كلينتون خلال إلقائه لخطاب حالة الاتحاد