عاجل

عاجل

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب "يستعير" مقولة لهيلاري كلينتون خلال إلقائه لخطاب حالة الاتحاد

لم تكن تلك المرة الأولى الني يسمع فيها الأمريكيون عبارة "اللحظة الأمريكية الجديدة"

تقرأ الآن:

دونالد ترامب "يستعير" مقولة لهيلاري كلينتون خلال إلقائه لخطاب حالة الاتحاد

دونالد ترامب "يستعير" مقولة لهيلاري كلينتون خلال إلقائه لخطاب حالة الاتحاد
حجم النص Aa Aa