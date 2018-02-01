إتش آند إم تعتذر وتسحب جوارب يشتبه في كتابة اسم "الله" عليها

واجهت شركة الملابس السويدية إتش آند إم هجوماً حاداً بعد إصدارها جوارب للأطفال اشتُبِه في نقش لفظ الجلالة عليها.
وردت المسؤولة الإعلامية للشركة في بيان قائلة: "تشابه طبع الصورة على الجوارب مع كلمة "الله" باللغة العربية جاء بمحض الصدفة، ولكننا قررنا سحب الجوارب المطبوعة بعد شكاوى بعض العملاء".
وتعرض المنتج لانتقادات من مستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروه يمثل تمييزاً ضد الدين الإسلامي.
وتعرضت عدة متاجر تابعة لإتش آند إم بجنوب إفريقيا للتحطيم منذ عدة أسابيع بعدما نشرت الشركة إعلاناَ لطفل أسود البشرة يرتدي قميصاً يحمل شعاراَ اعتبره الكثير عنصرياّ.
وحمل القميص جملة "أروع قرد في الغابة" مكتوبة باللغة الإنجليزية.