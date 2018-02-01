إنتربول تكشف عن وصول 50 تونسيا على علاقة بداعش إلى إيطاليا

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن قائمة تضم أسماء عشرات التونسيين انضموا لتنظيم ما يمسي بالدولة الإسلامية، يُعتقد أنهم وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط بحسب منظمة الشرطة الجنائية الدولية #إنتربول.
وقالت الغارديان إن الأنتربول قد وزعت قائمة تضم أسماء خمسين عنصراً من مقاتلي "داعش"، يعتقد أنهم وصلوا إلى إيطاليا على متن مراكب عبر البحر المتوسط، وحذرت من سعيهم الوصول إلى دول أوروبية أخرى.
ويعتقد ان المقاتلين المشتبه بهم وصلوا إلى جزيرة صقلية في الفترة ما بين يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول 2017.
وتحمل القائمة الأسماء الأولية وتواريخ الميلاد وأسماء العائلة وتكون السلطات الإيطالية قد تعرفت على بعض منهم فور وصولهم البلاد.
وأضافت الإنتربول إن أربعة من المقاتلين المذكورين ضمن القائمة معروفين بالفعل لدى أجهزة الأمن الأوروبية، مشيرة إلى أن أحدهم عبر بالفعل الحدود الإيطالية الفرنسية.
وأشارت الأنتربول في بيان لها ان "بناء على المعلومات التي توفرت، المواطنين التونسيين لهم علاقة مباشرة مع داعش، ووصلوا إلى أوروبا بصفة غير شرعية على متن قوارب".
وفي هذا الإطار أظهرت بيانات وزارة الداخلية الإيطالية أن 5500 مهاجر تونسي وصلوا إيطاليا في العام 2017 وتم ترحيل 2190 منهم.
وأشار ناطق باسم المنظمة للغارديان ان الأنتربول يرسل بصورة دورية مذكرات تنبيه إلى المكاتب المركزية الوطنية تتضمن معلومات حول الإرهابيين المطلوبين والمجرمين.