السعودية تمنع وظائف على الأجانب في اثنيْ عشر قطاعاً

بعد أن بلغت نسبة البطالة 12 بالمئة في المملكة العربية السعودية، قررت وزارة العمل حظر بعض الوظائف على الأجانب وتركها لحاملي الجنسية السعودية فقط.
وأعلنت الوزارة في بيان على موقعها على الانترنت أنّ وظائف في اثنيْ عشر قطاعاً خاصاً ستكون خاصة بالسعوديين والسعوديات بدءاً من أيلول/سبتمبر المقبل.
وقال متحدث باسم الوزارة إن "أغلبية الوظائف التي ستخصص للسعوديين والسعوديات هي وظائف تجارية وبيع بالتجزئة، مثل بيع الساعات والسيارات والدراجات النارية وأيضاً المستخدمات الطبية والألبسة".
وأضاف المصدر أن "عملية توظيف النساء في المتاجر ستستمر حيث سيعملن في متاجر العطورات والأحذية والحقائب".
ويأتي القرار بعد تزايد البطالة في السعودية وبلوغها نسبة 12 بالمئة في ظل تراجع أسعار النفط. والقرار لا ينفصل عن المحاولة السعودية التي يقودها ولي العهد، محمد بن سلمان، لتجديد الاقتصاد السعودي عبر الاعتماد على مصادر أخرى للدخل غير النقط. وكان بن سلمان قد قال سابقاً أنه يخطط "لخلق فرص كبيرة من العمل للسعوديين في القطاع الخاص، وإن نحو عشرة ملايين وظيفة يشغلهم موظفون غير سعوديين".
وكان مسؤول كبير في المملكة العربية السعودية قد أعلن يوم أمس، الأربعاء، أن الحكومة السعودية صادرت نحو 400 مليار ريال (نحو مئة مليار دولار) من رجال أعمال ومسؤولين سعوديين تمّ احتجازهم سابقاً في عملية قالت الحكومة إنها ضد الفساد.