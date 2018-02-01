السجادة الحمراء على البساط الأبيض

وصل الأمير البريطاني ويليام وزوجته كايت ميدلتون دوقة كامبريدج، إلى النرويج يوم الخميس.
وكان في استقبالهما ولي العهد النرويجي الأمير هاكون وزوجته ميت ماريت.
الزوج الملكي البريطاني التقى في اليوم الثالث، من جولة إلى السويد والنرويج تستمر أربعة أيام، ملك النرويج هارالد الخامس والملكة سونيا في القصر الملكي.
وفي إطار استقبالات الزوج الملكي وضعت مصالح التشريفات الملكية بساطا أحمرا على أرضية المطار المغطاة بالثلوج.
ورصدت عدسات الكاميرات لحظة وصول الطائرة إلى مطار النرويج والاستقبال الملكي الذي استقبلا به رغم الثلوج الكثيفة التي أخفت معالم المكان.
وفور نزولهما من الطائرة مدّ الحراس السجادة الحمراء استعدادا للاستقبال الملكي، وظهرت الدوقة بمعطف باللون الأزرق والذي أظهر حملها بشكل بارز، وبدت بغاية الأناقة والجمال في هذه الإطلالة.