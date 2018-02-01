غياب الديمقراطية عن أوروبا الشرقية وانتقادات لدول الغرب

قال التقرير السنوي عن حالة الديمقراطية والحريات بالعالم الذي تصدره وحدة البحوث بصحيفة ذا إيكونوميست البريطانية إن جميع دول أوروبا الشرقية تفتقر للديمقراطية المتكاملة.
وطبقاً للتقرير، تنقسم الأنظمة السياسية الحاكمة إلى ديمقراطيات كاملة وديمقراطيات معيبة وأنظمة مختلطة ما بين الديمقراطية والديكتاتورية وصولاً إلى الأنظمة الديكتاتورية.
وقال التقرير إن عدداً من الدول الغربية الديمقراطية شهدت تراجعاً واضحاً فيما يتعلق بحريات الرأي والإعلام.
وأعزى التقرير انخفاض معدلات الديمقراطية بأوروبا الشرقية إلى ضعف الثقافة السياسية وصعوبة إنشاء منظمات الرقابة على تنفيذ القانون، بالإضافة لتفشي الفساد.
وقال التقرير إن ست دول فقط من بين 28 دولة شرق أوروبية شهدوا تحسناً طفيفاً في معدلات الديمقراطية خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016.
واعتبر التقرير روسيا من ضمن الدول الديكتاتورية بينما اندرجت كل من إستونيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا وليتوانيا ولاتفيا وبلغاريا وبولندا والمجر وكرواتيا ضمن الديمقراطيات المعيبة.
انتقادات لديمقراطيات غربية
ووجه التقرير انتقادات لعدد من الديمقراطيات الغربية مررت قوانين من شأنها الحد من حرية الرأي والإعلام.
وقال التقرير إن ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة أقروا قوانين من شأنها الحد من حرية الرأي والإعلام بحجة الضرورات الأمنية ومكافحة الإرهاب.