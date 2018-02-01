رياض محرز "مُدَمَّر" بعد فشل انتقاله إلى مانشستر سيتي

أكد مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، فشل صفقة انتقال لاعب نادي ليستر سيتي، رياض محرز (26 عاماً)، إلى صفوف ناديه. اللاعب الجزائي كان قد أكّد في وقت سابق على رغبته في الانتقال إلى مانشستر سيتي الذي يتصدّر دوري الباركلايز حالياً، كما عبّر غوارديولا عن أمله في الحصول على خداماته.
وقال غوارديولا يوم أمس بعد انتهاء مباراة فاز بها السيتي بنتيجة 3-0 إن "رياض محرز لاعب ليستر سيتي الآن. لا أرغب في قول المزيد. فترة الانتقالات الشتوية انتهت. اللاعبون المتواجدون في صفوف النادي هم الذين سينهون هذا الموسم".
ونقلت وسائل إعلام محلية أن "رياض محرز في حالة نفسية سيئة بعد فشل صفقة انتقاله إلى مانشستر سيتي"، النادي الذي ينافس على المستوى الأوروبي والمحلي بقوة.
كذلك ذكر أحد أقرباء اللاعب الجزائري أنه "مدمَّر"، فهذه كانت المرة الرابعة في سوق الانتقالات حيث أعلنت إدارة نادي الثعالب (ليستر سيتي) أنها ستسمح للاعبها بالمغادرة من دون أن تقوم بذلك حقاً". وأضاف المصدر "أن محرز لا يفهم تصرف الإدارة بتاتاً".
يذكر أخيراً أن مراقبين أحالوا سبب فشل الصفقة إلى خلاف حول السعر ولكن أيّاً من إدارة الناديين لم تقدّم توضيحاً رسمياً بهذا الشأن.