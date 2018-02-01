السلطات السعودية تلقي القبض على شاب وفتاة رقصا في الشارع

أصدر أمير منطقة عسير جنوب السعودية أمراً باعتقال شاب وفتاة ظهرا في مقطع فيديو وهما يرقصان في أحد شوارع مدينة أبها.
وقال المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة عسير سعد آل ثابت في برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية " إن سمو أمير منطقة عسير وجه تعليماته للقبض على الأشخاص الموجودين في الفيديو وإحالتهم على النيابة العامة، وتم اعتقال الشاب وهو في عقده الرابع، فيما تم التحفظ على الشابة."
وأوضح المتحدث باسم الإمارة، أنه سيتم إحالة الشابين للنيابة العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة نظامياً "بما يردع كل من تسول له نفسه تجاوز الأنظمة والقوانين"، على حد تعبيره.
وأكد المتحدث أن سلوكيات الشابين التي ظهرت في المقطع المتداول تُعد مخالفة للآداب الإسلامية والأعراف والعادات والتقاليد، لافتاً إلى أن أمير منطقة عسير شدّد على أهمية تطبيق العقوبة على المتورطين.
وحسب ما هو متبع في السعودية فيرجح أن يواجه الشاب والفتاة توقيع عقوبات تعزيرية بحقهما، كونهما اقترفا جنحة الفعل الفاضح المخل بالحياء العام.
الفنان السعودي ناصر القصبي شارك بتغريدة على تويتر، استنكر فيها عدم احترام "الذوق العام"، واصفاً الشاب بأنه من "أنصاف الرجال"، كونه يترك زوجته أو أخته ترقص في الشارع.