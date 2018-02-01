أمامك أسبوع لشراء منزل بإيطاليا مقابل يورو واحد

إذا كنت تفكر في الاستثمار العقاري أو تسعي لنقل محل إقامتك إلى أوروبا فالفرصة مواتيه بإيطاليا وعليك اللحاق بها قبل فوات الأوان.

فالآن ولمدة سبعة أيام فقط يمكنك التقدم لشراء منزل كامل بقرية في جزيرة سردينيا الإيطالية مقابل يورو واحد.

وقامت سلطات قرية أولولاي بالجزيرة بطرح 200 منزل للبيع بسعر يورو واحد في إطار مبادرة تسعي لزيادة تعداد السكان بالقرية بعد أن انكمش إلى 1300 نسمة في ظل معدلات مواليد متدنية.

وتشترط سلطات القرية على المشترين أن يلتزموا بتجديد وإحلال المنازل الحجرية المتهالكة خلال فترة لا تتعدي ثلاث سنوات من وقت شرائها.

كذلك لا يمكن للمشترين بيع منازلهم إلا بعد مضي خمس سنوات من وقت شرائها.

وتُقبل طلبات المشترين المحتملين إذا أظهروا الإمكانية المادية للعيش بالقرية وتجديد المنازل عن طريق إشهار مبالغ تتراوح بن 20 و30 ألف يورو.

وقال عمدة القرية إيفيسيو أبراو إنه قرر اعتماد موعداً نهائياً لتقديم الطلبات أقصاه يوم السابع من شباط/فبراير بعدما غمرته طلبات وصلت إلى 120 طلباً خلال الستة أشهر الماضية.

وأكد أبراو: "لن نقبل أي طلبات لبرنامج المنزل بيورو بعد الساعة الثانية ظهراً يوم السابع من فبراير، وذلك لأن الطلبات المقدمة قد تستنفذ عدد العقارات المتاحة".

فإذا كنت تملك من حطام الدنيا ما يوازي يورو واحد وما يكفي للانتقال إلى وإصلاح منزل بسردينيا، فسارع بالتقدم بطلب على موقع البرنامج.