اتهام مغني راب إسباني بإهانة الملكية وتمجيد الإرهاب

طالب النائب العام الإسباني بعقوبة السجن 3 سنوات على الأقل، لمغني "راب"، يواجه تهمة تمجيد الإرهاب واستخدام كلمات الإهانة والقذف بحق الملكية في إسبانيا ومؤسسات إسبانية أخرى.
حضر بابلو هاسل، وكنيته الحقيقية ريفادولا، إلى قاعة محكمة مدريد يوم الخميس، ليواجه تهمة نشره رسائل على شكل تغريدات بين عامي 2014 و2016 يدافع فيها عن منظمة "إيتا" الإسبانية المسلحة ومنظمة غرابو، وهما مجموعتان مسلحتان تعتبران في إسبانيا منظمتين إرهابيتين.
استمعت المحكمة إلى الاتهامات التي تفترض أيض، أنه وجه الإهانة للشرطة والملك السابق خوان كارلوس، في التويتر وفي أغنية على "يوتيوب".
النائب العام طالب أيضا، بفرض غرامة بقيمة 40،500 يورو ما يعادل 50،500 دولار.
في تغريدة له يوم الأربعاء، دافع هاسل عن أفعاله ززصف المحكمة بـ "الفاشية".
يتوقع أن يصدر الحكم خلال أيام.
تعتبر الإشادة بالإرهاب جريمة في إسبانيا، وقد شهدت عدة محاكمات بسبب رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي.