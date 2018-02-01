القمر الأزرق الدموي في مشاهد نادرة خلابة أبهرت العالم

احتشد الآلاف من الأميركيين في مدينة لوس أنجيلوس بولاية كاليفورنيا في واحد من أفضل المواقع لمشاهدة ظاهرة نادرة يقترن فيها خسوف القمر بما يطلق عليه "القمر الأزرق الدموي العملاق" يوم الأربعاء عند سقوط ظل الأرض عليه
وخارج مرصد جريفيث الذي يجتذب في العادة السياح للتطلع إلى لافتة هوليوود الشهيرة في المدينة تمدد الناس على العشب أو راحوا يدققون النظر في تلسكوباتهم من أجل مشهد أفضل، قمر أحمر في كبد السماء مشهد يأسر الألباب والقلوب.
وفي غرب أمريكا الشمالية بدأ الخسوف الساعة 3:48 فجرا بتوقيت منطقة المحيط الهادي (1148 بتوقيت جرينتش) وفقا لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا). ولم تشاهد تلك الظاهرة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة لأن القمر غرب قبل الخسوف
ومثلما هو الحال في كل خسوف كلي للقمر ستلقي الأرض بظلال حمراء مظلمة على وجه القمر ومن هنا جاءت تسمية "القمر الدموي" لكن عاملين آخرين سيجتمعان لتحويل هذه الظاهرة تحديدا إلى حدث استثنائي
فقد حدث الخسوف الكلي خلال حدث نادر هو اكتمال القمر مرتين في شهر واحد والتي تعرف عادة باسم "القمر الأزرق" وخلال نقطة في مدار القمر سيصل فيها إلى أقرب موقع له من الأرض ومن ثم فسيبدو أكبر وأكثر إشراقا في السماء من الطبيعي فيما يعرف باسم ظاهرة "القمر العملاق".
ويظهر سطح القمر بلون الأحمر نتيجة لمرور أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض فيما يدخل القمر في ظل كوكب الأرض. ولا تختفي صورة القمر كليا خلال الخسوف.
ووفقا لمؤسسة أكيو ويذر للأرصاد الجوية فإن آخر مرة اجتمعت فيها هذه الظواهر الثلاث كانت في عام 1866