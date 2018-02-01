تفكيك خلية إرهابية مؤيدة لـ "داعش" في المغرب

ألقت السلطات المغربية القبض على أفراد خلية إرهابية لها علاقة بتنظيم "داعش" المتطرف تضم سبعة عناصر كانوا ينشطون بين مدينتي طنجة ومكناس شمال البلاد.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أن الحقيقات الأولية التي أجرت بيّنت أن عناصر هذه الخلية خططوا للانضمام لصفوف أحد فروع داعش، وانخرطوا في الدعاية والترويج للأجندة الإجرامية لهذا التنظيم الإرهابي، بالموازاة مع سعيهم لتنفيذ اعتداءات تستهدف المس بسلامة الأشخاص والممتلكات.
وأسفرت عملية الملاحقة والمداهمة، بحسب المصدر ذاته، عن حجز مجموعة من الأجهززة الإلكترونية، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء وكتب ومخطوطات على علاقة وثيقة بالفكر المتطرف.
وأكدت الداخلية المغربية في ختام بيانها أنه سيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء التحقيقات معهم والتي تتم تحت إشراف النيابة العامة.